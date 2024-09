Grazie al Centro Tecnico Federale Fssi (Federazione Sport Sordi Italia) ed all’evento “Sportiamo” dell’Ens (Ente Nazionale Sordi) Emilia-Romagna Castelnovo è sempre più meta privilegiata per i non udenti. Nel primo week end di ottobre sono attese in Appennino oltre 100 famiglie con bambini sordi.

Negli ultimi 30 mesi sono stati ben 42 i raduni di nazionali della Federazione Sordi ospitati e si sono susseguite le finali dei campionati italiani di bocce, di futsal e di basket della FSSI. Un movimento che ha generato un prezioso incoming di turismo sportivo in Appennino conteggiando non meno di 4300 presenze dirette ed uno spontaneo indotto che si sviluppa anche al di fuori degli eventi. Inoltre, l’Ospedale S. Anna ha assunto un ruolo centrale nella eleggibilità degli atleti sordi che arrivano da tutta Italia per visite, test audiometrici e certificazioni. E’ per questo che ENS Regionale e Comune di Castelnovo ne’ Monti hanno pensato e indetto un corso di sensibilizzazione al mondo dei sordi rivolto a coloro che, anche saltuariamente, hanno a che fare con soggetti sordi o ipo-udenti, come ad esempio operatori sportivi, volontari di associazioni ed addetti ai lavori di varie attività che intersecano ospiti sordi.

In questa prima indizione, il corso è gratuito, è aperto alla partecipazione di max 20 persone e prevede 4 serate on line (20, 23, 25 settembre e 2 ottobre) ed una in presenza al Centro Coni sabato 5 ottobre in coincidenza di una giornata di Sportiamo 2024. Per le iscrizioni è attivo il link https://polquadrifoglio.asdincloud.it/iscrizione. Per informazioni è possibile chiamare il 348 2450505.