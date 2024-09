Prosegue la proposta musicale del Settembre formiginese. Sabato 14 settembre alle ore 21 in piazza Calcagnini si terrà il concerto di Kelly Joyce, che presto vedremo anche su Rai 1 nel programma Tale e Quale Show.

Kelly Joyce, figlia d’arte, è nata a Parigi. Il padre King Joe Bale è un compositore e cantante, la madre, la contessa Emmanuelle Vidal De Fonseca è stata la fondatrice delle Chocolat’s, famosa band degli anni 70 nota a livello internazionale con brani come Brasilia Carnaval.

La cantante inizia la sua carriera nel 2001 con “Vivre la Vie” (il cui album vende 800.000 copie in tutto il mondo). Il corso della sua carriera è scandito da palchi importanti come il Vaticano e festival nazionali ed internazionali pop-jazz. A gennaio 2023 è uscito “Brune” su tutte le piattaforme musicali, in collaborazione con l’autore Alex Gasp e Fabrizio Bosso.

L’ingresso è gratuito.

Domani, martedì 10 settembre nel parco del castello, Fondazione ANT propone “La parola si fa canto”, con Sabrina Gasparini, Lalo Cibelli e la partecipazione straordinaria di Claudio Ughetti.

Gli altri spettacoli del weekend in piazza sono: venerdì 13 “Glee mania”, a cura di L’Abracadam e domenica 15 “Sasstonik live show”, a cura del Team enjoy.