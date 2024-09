24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all’anno al fianco della cittadinanza, da ormai 35 anni. Un anniversario importante che la Croce Blu di San Felice sul Panaro, Medolla, Massa Finalese vuole festeggiare insieme alla comunità locale in un grande evento gratuito e aperto al pubblico in programma sabato 14 settembre a partire dalle 18.30 presso Vivai Mediplants di San Felice sul Panaro.

Una festa per brindare alla solidarietà, che si aprirà con un momento celebrativo per raccontare quanto fatto sinora e sottolineare l’impegno di tutti i numerosi volontari che vivono l’Associazione nel quotidiano, pronti ad aiutare coloro che si trovano in difficoltà e a regalare un sorriso a chi ne ha più bisogno.

A seguire, dalle ore 19, un’apericena che intratterrà gli ospiti fino al tanto atteso concerto della cover band “Lucio + Lucio” che animerà la serata sulle note dei due grandi artisti italiani Lucio Dalla e Lucio Battisti.

Dal 1989 la Croce Blu si occupa di emergenza e urgenza in convenzione con il 118, assiste le persone dializzate e i pazienti che devono essere trasferiti da un ospedale a un altro e da 33 anni accoglie nel centro Áncora, fiore all’occhiello dell’Associazione, i ragazzi e le ragazze fragili e diversamente abili.

Motto dell’Associazione è “Sempre, dovunque e chiunque”.

“Ogni vita è importante, senza distinzione alcuna di sesso, razza o confessione religiosa – spiega Carlo Alberto Tassi, Vice Presidente della Croce Blu S. Felice sul Panaro -. Da 35 anni diamo il nostro contributo per aiutare gli altri e siamo tutti orgogliosi, soddisfatti e determinati a continuare la nostra attività a supporto della cittadinanza. Tante persone ci chiedono: “Perché lo fate? Perché mettete a rischio la vostra incolumità e sacrificate il vostro tempo libero per dedicarlo agli altri?”. La nostra ricompensa sono la gratitudine delle persone e la soddisfazione di sapere di aver contribuito ai bisogni della collettività, di aver aiutato una persona a ritornare alla sua vita, alle sue passioni e ai suoi affetti. Questo è lo spirito, la forza, la dedizione e l’amore che guida da sempre la nostra associazione: ritornare ad abbracciare la vita! Questo anniversario è per noi un traguardo importante che desideriamo festeggiare con tutti coloro che vorranno essere presenti”.

In caso di maltempo la manifestazione si sposterà al PALAROUND di S. Felice sul Panaro.