La patente gli era stata ritirata già quattro anni fa, ma evidentemente non ha mai smesso di guidare l’auto, né ha regolarizzato la propria posizione, il 78enne che dopo aver collezionato diversi verbali elevati dalla Polizia locale per guida senza patente è stato infine denunciato.

È accaduto nella mattinata di domenica 8 settembre quando l’uomo, alla guida della sua vettura station wagon, stava percorrendo piazzale Risorgimento. Una pattuglia della Polizia locale di Modena, impegnata in controlli del territorio, lo ha fermato verso le 9 trovandolo sprovvisto del documento di guida; inoltre, anche la revisione della auto risultava scaduta.

La patente gli era stata ritirata nel 2020 e la Polizia locale, sorprendendolo alla guida, lo aveva già sanzionato per la stessa infrazione altre tre volte, nel 2021, nel 2022 e nel 2023. Per la reiterazione della violazione, dopo aver nominato un legale d’ufficio, il 78enne, residente a Modena, è stato denunciato in stato di libertà e segnalato all’Autorità Giudiziaria, mentre l’autovettura, di sua proprietà, è stata sequestrata per essere infine confiscata.