Si svolgerà giovedì prossimo, 12 settembre, a partire dalle ore 18,30 presso l’Aula Magna del Volta in piazza Falcone e Borsellino, l’incontro pubblico di presentazione della viabilità del Polo Scolastico.

“Sarà un incontro aperto a tutti – sottolinea l’Assessore alla Mobilità del Comune di Sassuolo David Zilioli – corpo docente e non docente di Volta, Don Magnani e Formiggini, studenti e loro famiglie, residenti, gli sportivi che frequentano la pista d’atletica, il Palapaganelli, la piscina e a chiunque voglia partecipare”.

Durante il corso dell’estate sono stati realizzati i lavori, ultimati come da programma e senza imprevisti, per rendere strutturale la positiva sperimentazione avviata sul finire dello scorso anno scolastico. Nell’incontro pubblico verranno presentati i lavori eseguiti nella messa in sicurezza della pista ciclabile e la realizzazione della ztl, con l’istallazione di impianto semaforico e telecamere.

Verranno, inoltre, presentate le “regole” e gli orari d’accesso allo ztl in funzione la mattina a tutela dell’accessibilità degli studenti, oltre agli orari del Trasporto Pubblico locale di Seta.