“E’ con dolore che ho appreso della scomparsa di Giuseppe Barbanti, da anni una figura importante e attiva nel partito in provincia di Modena, che si è sempre distinto per dedizione nella sua professione così come nella sua attività politica. Animato dall’amore per la libertà e i valori liberali che da sempre hanno fondato il suo, come il nostro impegno politico. Una persona che per questo mancherà e non sarà dimenticata. Ci stringiamo alla famiglia in questo momento di immenso dolore”.