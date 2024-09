Il 7 e l’8 settembre scorsi si è tenuto a Castelfranco Emilia (MO) presso Bosco Albergati l’evento “Decibel Open Air 2024”, uno dei festival internazionali più importanti di musica elettronica, che ha visto la partecipazione di oltre 7.000 giovani a serata, provenienti da tutto il mondo.

Il dispositivo di Ordine e Sicurezza Pubblica, organizzato dalla Questura in attuazione di quanto deliberato dalla Prefettura in sede di Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica e definito in più tavoli tecnici e sopralluoghi congiunti, è stato imperniato sulla predisposizione delle massime misure preventive, con bonifica e messa in sicurezza dell’intera area interessata dall’evento. Delineate anche le misure di safety e security in capo all’organizzazione. Fondamentale il ruolo operativo del Centro di gestione per la sicurezza dell’evento, istituito ad hoc sul posto, che ha affrontato e coordinato in modalità condivisa le diverse situazioni di volta in volta emerse.

Nei servizi ha concorso personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza affinché l’evento potesse svolgersi in una cornice di massima sicurezza. Importante anche il contributo della Polizia Locale per le misure di competenza in ordine alla viabilità e dei Vigili del Fuoco per i servizi di vigilanza antincendio. Il 118 ha assicurato parimenti la corretta assistenza prevista dal piano sanitario per i grandi eventi.

Nel corso della seconda serata, la Squadra Mobile, impiegata in specifici servizi volti alla prevenzione di condotte illecite e al contrasto dei reati predatori, ha tratto in arresto un cittadino italiano di 32 anni, residente fuori regione, trovato in possesso di 46,94 grammi di ecstasy (MDMA) e 5,93 grammi di ketamina, oltre alla somma in contanti di 750 euro in banconote di vario taglio, il tutto sottoposto a sequestro penale.