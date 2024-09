Questo pomeriggio, presso la Questura di Reggio Emilia, il Questore di Reggio Emilia, dott. Giuseppe Maggese, ha presentato il nuovo dirigente della Squadra Mobile di Reggio Emilia, Commissario Capo dott. Andrea Napoli, che dal 9 settembre è subentrato al posto del Vice Questore dott. Guglielmo Battisti che andrà a dirigere la Squadra Mobile di Latina.

Il dott. Napoli nasce nel 1988 a Cinquefondi, in provincia di Reggio Calabria. Nel 2012 consegue la laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Messina.

Nel 2014 frequenta con successo il corso di specializzazione per le Professioni Legali per poi, nello stesso anno, abilitarsi all’esercizio della professione forense.

Nel 2016 risulta vincitore del Concorso per Commissari della Polizia di Stato ed inizia la frequentazione del 106° Corso di formazione per Commissari presso la Scuola Superiore della Polizia di Stato a Roma conseguendo, nel frattempo, un Master di II livello in Scienze della sicurezza presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma.

Nel 2018, al termine del corso di formazione, viene assegnato, come prima sede di servizio, presso la Questura di Torino dove ha ricoperto l’incarico di Funzionario Addetto all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico fino a maggio del 2020.

A maggio 2020 viene trasferito presso la Questura di Trapani dove ha ricoperto, fino all’8 settembre 2024, gli incarichi di Vice Dirigente della Squadra Mobile e di Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Il Questore Maggese, nell’augurare al nuovo Dirigente della Squadra Mobile di Reggio Emilia ogni bene per il suo futuro professionale presso questa Questura, non ha perso l’occasione per ringraziare del prezioso lavoro svolto, negli ultimi dieci anni, dal Vice Questore della Polizia di Stato dott. Guglielmo Battisti al servizio dei cittadini reggiani.