Da mercoledì 11 settembre riprenderanno le attività di rinnovo delle rastrelliere in centro storico a cura di Bomob, la società che gestisce il Piano sosta e i servizi complementari alla mobilità per conto del Comune di Bologna.

Ventidue postazioni saranno sostituite con il nuovo modello di rastrelliera che si ispira a forme pratiche ed essenziali e può contare su robusti archi, utili ad assicurare fermamente il telaio delle biciclette con funzione di deterrenza contro il rischio furto. I manufatti, che hanno ottenuto l’avallo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, sono assicurati al suolo con pochi e semplici interventi non invasivi per le pavimentazioni sottostanti.

Oltre alla sostituzione, in alcuni casi è previsto un ampliamento della postazione, che porterà ad avere 104 posti bici in più. È inoltre prevista l’istituzione di nuove postazioni, con 186 posti, per un incremento totale dell’offerta di 290 posti.

Di seguito il dettaglio.

Sostituzione da vecchio a nuovo modello di postazioni già esistenti

piazza XX Settembre 6 fronte Autostazione (al momento verrà rimossa la postazione già presente, la nuova verrà riposizionata dopo l’approvazione della Soprintendenza)

via Lenzi angolo via Graziano

giardino Decorati al Valor Militare lato via Graziano

giardino Decorati al Valor Militare lato via Battistelli

piazzetta della Pioggia

via Riva Reno 124

via Galliera 23

via Montebello 6

via Montebello 7

via delle Oche angolo via Oberdan

via delle Oche angolo via Piella

via Oberdan angolo via Marsala

via Otto Colonne angolo via Lame

via San Nicolò angolo via Oberdan

piazza Calderini angolo via dei Poeti

piazza dei Tribunali 2

piazza dei Tribunali angolo via Garibaldi

via de Mattuiani 6

via Saragozza 1, 24 e 33

via Petroni 16

via Santa Caterina 1

via Belvedere 13

Nuove postazioni

piazza Azzarita angolo via Nannetti

via San giuseppe 6

via Righi angolo via Indipendenza

via Righi 1

via Oberdan 9, 24 e 35

Mura Anteo Zamboni angolo piazza di Porta San Donato

piazzetta Morandi

via Fondazza 41

via Santo Stefano 30

via Nosadella 28

viale Massimiliano Bruno (Parco della Montagnola)

via Saragozza 175 e 191

Le date dei singoli interventi verranno comunicate in anticipo luogo per luogo, con l’apposita segnaletica mobile di divieto di sosta con rimozione forzata prevista dal Codice della Strada. La durata di questi lavori è stimata di circa 45 giorni.

Si raccomanda di visionare la lista delle postazioni che verranno sostituite e di non utilizzarle fino alla fine dei lavori.

Le biciclette che verranno eventualmente rimosse per ragioni connesse all’esecuzione degli interventi potranno essere reclamate dai legittimi proprietari presso la depositeria comunale Centro dell’Auto di via Jacopo di Paolo.