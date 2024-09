Si è svolta martedì pomeriggio a Villa Tagliata di Mirandola la cerimonia di consegna dei diplomi agli studenti che hanno completato il loro percorso scolastico all’Istituto tecnico superiore Biomedicale.

L’evento, alla presenza delle autorità del territorio oltre ai fondatori e sostenitori dell’Its, ha consentito di fare il punto sui primi dieci anni di vita della scuola.

ITS Biomedicale è la scuola di alta tecnologia del Distretto Biomedicale di Mirandola, il più grande distretto biomedicale d’Italia, nata grazie alla Fondazione ITS Nuove tecnologie della vita e alla collaborazione tra istituti educativi, Centri di ricerca, Università, imprese locali e istituzioni del territorio. Dal 2014 ITS Biomedicale co-progetta con le aziende e i professionisti del Distretto un percorso didattico professionalizzante ed è un punto di riferimento per la formazione biomedicale in Emilia Romagna.

“Its Biomedicale – ha detto il presidente dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord e sindaco di Finale Emilia Claudio Poletti nel suo intervento di saluto – rappresenta un ponte tra istruzione, formazione professionale e territorio, grazie alla capacità di assicurare crescita personale e preparazione tecnica agli studenti, offrendo loro importanti opportunità occupazionali, tanto che il 99 per cento dei diplomati all’Its Biomedicale trova rapidamente lavoro. Tutto ciò in uno scenario nazionale nel quale un’impresa su due non trova sul mercato i profili occupazionali desiderati con un danno di 38 miliardi di euro di perdita in volume d’affari in un anno. Doveroso, quindi, ringraziare chi in questi dieci anni ha curato lo sviluppo e la crescita dell’Its, in particolare la presidente Giuliana Gavioli, tutta l’organizzazione, il corpo docente, i diversi partner, dall’Università agli istituti scolastici superiori del territorio, dal Tecnopolo di Mirandola alle aziende, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola alla Regione Emilia Romagna. Noi, come istituzioni, non possiamo che offrire il nostro massimo sostegno al lavoro della Fondazione ITS nuove tecnologie della vita – ITS Biomedicale, schierandoci al suo fianco nel contributo che assicura allo sviluppo economico del territorio”.