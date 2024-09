L’avvocata Martina Linguerri è la nuova Consigliera di Parità della Città metropolitana di Bologna. Nominata dal Ministero del Lavoro, su proposta della Città metropolitana, con questo nuovo insediamento si completa la rete delle figure di garanzia, previste dalla Legge, del territorio metropolitano di Bologna.

“Molte congratulazioni e auguri di buon lavoro all’avvocata Martina Linguerri – ha commentato Simona Lembi, responsabile del Piano per L’Uguaglianza – Siamo felici del nuovo insediamento, perché si tratta di una figura di garanzia nel mercato del lavoro. Alla Consigliera di parità potranno rivolgersi tutti e tutte coloro che si sentono discriminati nel posto di lavoro; la Consigliera può agire in giudizio. Per noi di particolare rilevanza è la capacità e la competenza della Consigliera e la questione più importante è che la Consigliera di parità sia anche figura di mediazione tra chi lavora e l’impresa. Abbiamo molto bisogno di figure come questa per fare passi in avanti a favore di un lavoro giusto, equo e paritario. Si rafforzano così anche gli obiettivi previsti nelle Aree 1 e 2 del Piano, quelle del Lavoro Pagato e Non Pagato”.

“Ringrazio la Responsabile del Piano per l’Uguaglianza, Simona Lembi, per l’accoglienza. – ha commentato Linguerri – La Consigliera di Parità è una figura autonoma e di garanzia, istituita per la promozione e il controllo dell’attuazione dei principi di uguaglianza, di opportunità e di non discriminazione tra uomini e donne nel mondo del lavoro. Nel corso del mandato lavorerò per poter dare concreta attuazione al ruolo e fornire risposte alla cittadinanza, auspicando in una proficua collaborazione con le Istituzioni del territorio, grazie anche a una interlocuzione costante”.