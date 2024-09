Gli “ALL YOU CAN HEAR” sono un quartetto di amici musicisti, tutti guastallesi doc, che propone covers in acustico, italiane e internazionali, spesso e volentieri rivisitate e riproposte in versione “unplugged”. Saliranno per la prima volta sul palco di piazza Mazzini venerdì 13 settembre alle ore 21.

La loro scaletta – pensata sia per intrattenere che per fare da piacevole sottofondo sonoro – include molti fra i brani più popolari, conosciuti e amati degli ultimi decenni, nonché “classici” senza tempo entrati ormai di diritto nelle nostre personali “playlist”.

Il tutto arrangiato ed eseguito nella formula del medley, che collega e fa fluire fra loro, uno dopo l’altro senza soluzione di continuità, decine di pezzi eterogenei, che si susseguono creando soluzioni efficaci e “d’effetto” che generano un coinvolgimento costante del pubblico.

La formazione è a quattro elementi, nella più “classica” line-up voce, chitarre (ritmica e solista), basso, batteria. La band è attiva dal 2020, e ciascuno dei componenti, singolarmente, ha all’attivo una lunga esperienza nella musica dal vivo. Il repertorio della band spazia ad ampio raggio negli ultimi decenni della musica pop, rock, soul, d’autore e non solo, e la capacità di tenere il palco, è ampiamente “collaudata”, in decine di concerti tenuti in questi anni nelle più disparate situazioni.

L’obiettivo degli “All You Can Hear”, e di una serata in compagnia della loro musica, è quello di far assaporare il gusto di riascoltare molti tra i brani più celebri di sempre, concatenati tra loro, in favore di chi partecipa ed assiste al live, in un’originale e accattivante chiave acustica.

L’appuntamento con il pubblico di Guastalla è fissato, dunque, per venerdì 13 settembre in piazza Mazzini alle ore 21.00.