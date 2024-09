“Grazie allo straordinario e rapidissimo lavoro dei Carabinieri che, in pochi giorni, hanno individuato i tre autori della rapina al supermercato di via Ancora il 31 agosto scorso”.

Con queste parole il Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini commenta la chiusura delle indagini dei Carabinieri che, grazie alla loro attività d’indagine, hanno identificato i tre autori del reato, due uomini e una donna di nazionalità italiana rispettivamente di 53, 48 e 48 anni.

“La notizia della rapina ha messo tutti noi in apprensione – prosegue il Sindaco – sapere che, in breve tempo, gli autori sono stati individuati e denunciati per rapina aggravata e porto illegale di armi in concorso, non può che aumentare la fiducia nel lavoro quotidiani delle Forze dell’Ordine e, anche di questo, li ringraziamo a nome dell’intera città”.