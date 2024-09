Si è svolto questo pomeriggio l’incontro tra le RSU, Fiom Fim Uilm territoriali e i nuovi proprietari di Industria Italiana Autobus. L’incontro di Bologna precede quello a livello nazionale che si svolgerà lunedì 16 settembre a Roma presso il Ministero delle Imprese.

La parte sindacale ha ribadito la richiesta di tutela lavorativa dei 153 dipendenti di Bologna e un serio progetto che riguardi il rilancio dello stabilimento sia dal punto di vista di innovazione e ricerca che per quanto riguarda la parte produttiva.

Le risposte da parte aziendale non sono state esaustive: se da una parte viene condivisa, almeno a parole, volontà di salvaguardia degli attuali occupati, dal punto di vista produttivo non si registrano sviluppi positivi relativamente alla produzione dei bus a Bologna.

Le OO.SS. e la Rsu hanno lanciato una sfida alla nuova proprietà in merito al futuro dello stabilimento bolognese che preveda la garanzia occupazionale di tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori anche attraverso nuove produzioni all’interno dell’azienda.

La parte aziendale si è resa disponibile ad affrontare le richieste sindacali coinvolgimento anche le istituzioni e prevedendo una serie di incontri successivi all’incontro nazionale del 16.

(RSU IIA Bologna – FIOM UILM FIM Territoriali)