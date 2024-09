Inizieranno lunedì 16 settembre i lavori di rinnovo di un lungo tratto dell’acquedotto di San Cesario sul Panaro, situato in via Sant’Anna, che serve anche Castelfranco Emilia.

L’intervento, a cura del Gruppo Hera e previsto nell’ambito dei finanziamenti PNRR, vedrà la sostituzione di circa 2,5 chilometri di tubature esistenti con una nuova condotta del diametro di 30 centimetri. I lavori interesseranno progressivamente il tratto compreso tra la località ‘La Graziosa’ fino al territorio comunale di Castelfranco, in corrispondenza dell’intersezione tra via Emilia e via Sant’Anna.

“L’intervento, per la cui realizzazione è previsto un investimento di circa 700.000 euro – spiega Emanuele Galloni, responsabile Servizio Idrico dell’Area Modena del Gruppo Hera – è particolarmente importante perché permetterà di rendere sempre più efficiente e affidabile la rete idrica. La nuova condotta, inoltre, fungerà da dorsale permettendo di aumentare i volumi d’acqua a servizio delle frazioni limitrofe”.

“L’investimento che sarà realizzato da Hera nelle prossime settimane va nella giusta direzione e andrà a rendere più efficiente il sistema di distribuzione dell’acqua – interviene il sindaco di San Cesario, Francesco Zuffi – Inoltre, questo intervento renderà la rete meno soggetta a perdite, evitando inutili dispersioni. Giusto anche ricordare che si tratta di un investimento PNRR, quindi risorse europee che portano valore al territorio, e di questo noi amministratori non possiamo che essere soddisfatti”.

Per permettere di svolgere le operazioni di posa in totale sicurezza, saranno apportate modifiche alla viabilità: sarà infatti istituito un senso unico alternato nel tratto di strada interessato dal cantiere. Saranno sempre garantiti gli accessi ai residenti e ai mezzi di soccorso. Durante le fasi di lavorazione, che dureranno fino alla fine dell’anno, saranno possibili brevi interruzioni della fornitura del servizio. In caso di interruzioni prolungate, gli utenti saranno preventivamente avvisati.

Hera ricorda che in caso di urgenza è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette, il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.