Continuano le azioni del Piano della Notte per migliorare la vivibilità della zona universitaria: dal 13 settembre al 2 novembre, dopo il successo dei mesi di giugno e luglio, torna la manifestazione Si balla!, che vede ogni venerdì e sabato una pedana che ospita lezioni aperte di ballo a cura di tante scuole del territorio e selezioni musicali di vari generi dal tango al boogie woogie, salsa, rumba, lindy hop, fino al cha cha cha.

La serata di apertura del 13 settembre è un omaggio alla disco dance degli anni ‘70 e ‘80 con dj Banderas, poi si continua sabato 14 settembre con i balli latino-americani della scuola Gabusi. Per la notte di Halloween, il 31 ottobre è previsto un evento speciale con la “Thriller Funky Night”. In più, tutti i sabati e il 31 ottobre, dalle 18 alle 19, laboratori didattici per i più piccoli (3-10 anni), il primo dei quali il 14 settembre incentrato sulla creazione di cartoline pop-up. Lezioni, laboratori e ingresso sempre ad accesso gratuito.

Continuano anche gli altri progetti messi in campo all’inizio dell’estate con l’obiettivo di favorire la frequentazione da parte dei giovani di luoghi con minor presenza di abitazioni come MontagnolaH24, il progetto che prevede l’apertura continua del parco, 24 ore su 24, grazie alla presenza costante di street host e street tutor, e che ha visto il suo culmine con la Notte Bianca di fine agosto organizzata da Frida nel Parco e Montagnola Republic, e Zentrum, manifestazione organizzata in piazza Rossini da Kindergarten e incentrata sulla music dei dj resident del club, nel rispetto degli orari e dei volumi del regolamento acustico, e con lezioni aperte per imparare la tecnica del djing.

Inoltre è stato completato l’intervento di sostituzione di quasi 200 punti luce sotto portici, riqualificando corpi illuminanti obsoleti con LED a temperatura calda che si armonizza con il contesto storico nei quali sono stati installati, migliorando al contempo l’illuminamento medio e garantendo un risparmio energetico significativo. Questo intervento segue quello del 2023 che ha interessato tutto il centro storico e che ha riqualificato nella sola zona universitaria oltre 180 punti luce tra illuminazione stradale, monumentale e sotto portico.

Il sindaco Lepore, la vicesindaca Clancy e l’assessore Borsari faranno prossimamente un sopralluogo in zona universitaria per vedere i nuovi impianti assieme alle studentesse, studenti, commercianti e residenti che avevano segnalato la percezioni di insicurezza prima della sostituzione.

Nelle strade della zona universitaria nelle notti di giovedì, venerdì e sabato continua infine la presenza degli street host, operatori e operatrici provenienti dalla cooperativa La Carovana, l’associazione 0waste e l’associazione Universo con competenze di mediazione culturale e sociale, di educazione ambientale, di contrasto alla discriminazione e con il compito di informare su come e dove spostarsi di notte, disponibili inoltre per accompagnare chi lo richiede ad attraversare zone della città percepite come insicure.

“Siamo soddisfatti di vedere – sottolinea la vicesindaca con delega alla Notte, Emily Clancy – come il nostro Piano della Notte stia iniziando a trasformare la nostra città, soprattutto in un’area così dinamica e caratterizzata da molteplici e differenti esigenze come quella universitaria. Questi eventi rappresentano non solo un’offerta culturale e di intrattenimento di grande qualità, ma sono il frutto di un lavoro collettivo che coinvolge l’Amministrazione, gli operatori del territorio e la cittadinanza.

La vivibilità notturna è una sfida che riguarda tutti, e credo che con queste iniziative stiamo dimostrando che è possibile costruire spazi condivisi, sicuri e accoglienti per chi li vive.

Il nostro obiettivo rimane sempre quello di creare una Bologna in cui la notte possa essere vissuta in modo responsabile e inclusivo, garantendo opportunità per tutti.”

Info e contatti:

Mail: pianodellanotte@comune.bologna.it

Sito: comune.bologna.it/piano-notte

instagram.com/nottambula_bologna