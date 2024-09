Apprendere le basi per la realizzazione di un prototipo, la creazione di un modello e la confezione del capo, da un lato; conoscere il prodotto di maglieria, la struttura della maglia e lo sviluppo del prodotto, dall’altro: sono questi i due corsi di formazione che, promossi da Carpi Fashion System e realizzati da ForModena presso la propria sede di Carpi, in via Carlo Marx n°131/c, prenderanno avvio rispettivamente martedì 17 e giovedì 19 settembre.

Continuano dunque le occasioni di formazione per gli operatori del comparto moda. Entrambi i corsi saranno in presenza, e della durata complessiva di 40 ore.

Obiettivo del primo corso è la realizzazione del capo di abbigliamento seguendo il ciclo di lavorazione predefinito: dalla realizzazione del cartamodello alla confezione del capo utilizzando macchine industriali per la confezione e in conformità con le schede tecniche prodotto. Tra le nozioni che i partecipanti apprenderanno, ci saranno le misure anatomiche e la costruzione della tabella taglie e del cartamodello base per pantalone e maglia, la trasformazione linee moda, l’industrializzazione del cartamodello, il piazzamento e taglio su tessuto, la conoscenza e l’utilizzo di macchine da cucire, la confezione del prototipo, lo stiro e l’eventuale sdifettamento.

Scopo del secondo percorso formativo è invece quello di implementare, attraverso l’utilizzo delle macchine a mano per la maglieria, le competenze di base relative alla merceologia dei filati e al loro utilizzo in macchina, alla struttura della maglia e alla costruzione dei capi di maglieria.

Punti principali saranno l’introduzione alla macchina da maglieria Coppo, il lavoro su macchina da maglieria con i punti base, le finiture e l’ utilizzo del puntino, un’introduzione alla maglia sagomata e le modalità di calcolo di un capo campione.

Per informazioni su entrambi i corsi è possibile inviare una e-mail all’indirizzo carpi@formodena.it, chiamare il numero 059.699554 o visitare il sito https://www.formodena.it/corsi/moda-e-fashion/.

Carpi Fashion System è il progetto di valorizzazione delle aziende del Distretto moda di cui fanno parte CNA, LAPAM-Confartigianato, Confindustria Emilia, Camera di Commercio di Modena, Fondazione CR Carpi e Comune di Carpi, Fondazione Democenter-SIPE e ForModena.

Per ulteriori informazioni consultare il sito internet www.carpifashionsystem.it.