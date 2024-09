È stato approvato dalla Giunta comunale il progetto esecutivo per la ristrutturazione della palestra Ascari di Casinalbo. Il complesso, realizzato nella metà degli anni ’70 e di proprietà del Comune di Formigine, grazie a questo intervento verrà migliorato sia dal punto di vista sismico che dell’efficienza energetica.

La struttura principale è utilizzata per attività sportive come pallavolo, pallacanestro, pallamano e calcetto, ed è dotata di aree riservate ai servizi. La struttura secondaria, più piccola, ospita invece una zona fitness, servizi igienici e locali tecnici. Le due strutture sono collegate da un atrio d’ingresso in metallo, protetto da pensiline, che facilita l’accesso al complesso.

Tra gli interventi previsti vi sono la sostituzione delle coperture in cemento armato con strutture in legno lamellare a vista, il rifacimento degli impianti elettrici e idraulici, l’installazione di un nuovo impianto antincendio. Inoltre, verrà applicato un cappotto termico esterno di grande spessore, che ridurrà le emissioni di gas serra del 30%. Tutti gli infissi verranno sostituiti con finestre a risparmio energetico, comprese le porte d’ingresso.

Gli spogliatoi saranno rinnovati con nuovi rivestimenti, impianti e pavimentazioni, mentre l’atrio d’ingresso vedrà la demolizione e ricostruzione della struttura metallica. Anche le pensiline esterne verranno demolite e ricostruite con coperture in acciaio e pannelli sandwich.

Considerata la complessità degli interventi e le opere strutturali previste, la durata stimata dei lavori è di circa un anno, a partire dai primi mesi del 2025, per un costo complessivo di € 1.730.000,00, parzialmente finanziato dalla Regione Emilia-Romagna.

Afferma il sindaco Elisa Parenti: “Si tratta della prima importante opera pubblica di questa legislatura; l’attenzione alla riqualificazione e al potenziamento degli impianti e strutture sportive del territorio comunale sarà al centro dell’azione politica di questa amministrazione”.