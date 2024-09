È stato fermato in occasione di un controllo alla circolazione stradale in via fratelli Cervi dai carabinieri della sezione radiomobile di Reggio Emilia che lo hanno trovato in possesso di una pistola scacciacani marca “Gap”, priva di matricola e tappo rosso con colpo a salve in canna, nonché 25 cartucce a salve 8×20, marca “Ozkursan”. Con le accuse di porto di armi od oggetti atti ad offendere, i carabinieri della sezione Radiomobile di Reggio Emilia hanno denunciato alla Procura reggiana un 20enne residente a Reggio Emilia.

È successo intorno alle 02:00 di notte del 10 settembre scorso, quando i militari, nello svolgimento di un servizio di controllo sul territorio, notavano in via Fratelli Cervi un giovane aggirarsi a piedi con fare sospetto. Pertanto procedevano al controllo del ragazzo il quale, alla vista degli operanti, manifestava sin da subito un’immotivata ansia. Durante le operazioni di identificazione, il giovane consegnava ai militari un involucro contenente modica quantità di sostanza stupefacente del tipo hashish per la quale si procedeva amministrativamente, e mentre il ragazzo, svuotava il borsello che aveva con sé, i militari, notavano che all’interno dello stesso erano contenute delle cartucce, in tutto 25, cal. 8 a salve ed una pistola “scaccia cani”, privata del previsto tappo rosso e con colpo in canna, marca GAP cal. 8. Appurati i fatti, il 20enne veniva accompagnato in caserma, dove ricondotta la detenzione illecita dell’arma, i Carabinieri della Sezione Radiomobile lo denunciavano alla Procura della Repubblica con le accuse di porto di armi od oggetti atti ad offendere. Contestualmente i militari procedevano al sequestro dell’arma e delle cartucce illecitamente detenute. Il 20enne è stato inoltre segnalato alla Prefettura di Reggio Emilia quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.