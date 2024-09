Cielo sereno o poco nuvoloso per il transito di nubi medio-alte e addensamenti più consistenti sul settore orientale della regione. Temperature minime attorno a 10/12 gradi, senza variazioni di rilievo o in locale diminuzione; massime in aumento, comprese tra 20 e 23 gradi. Venti deboli occidentali, con locali rinforzi sulla aree del crinale appenninico. Mare mosso o localmente molto mosso al mattino, in attenuazione dal pomeriggio.

(Arpae)