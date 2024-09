Nella notte tra mercoledì 11 e giovedì 12 settembre, operatori della Squadra Volanti di Reggio Emilia intervenivano nei pressi di Piazza Stranieri a seguito della segnalazione, pervenuta alla locale Sala Operativa, effettuata da un residente che riferiva di aver notato due soggetti travisati che armeggiavano vicino ad alcune auto in sosta.

Giunti immediatamente sul posto, gli agenti effettivamente notavano la presenza di due soggetti che si accovacciavano dietro alcune auto nel tentativo di nascondersi ma, vistisi scoperti, si davano a precipitosa fuga in direzioni opposte.

Uno dei due, però, veniva raggiunto con grande abilità dagli operatori che, con non poca fatica, riuscivano a bloccarne la fuga. Si trattava di un uomo di origini senegalesi di 21 anni, con alcuni precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti.

A seguito di una perquisizione personale, addosso al soggetto venivano rinvenuti, oltre ai suoi effetti personali, alcuni accessori da macchine e qualche monile, poi appurato essere stati asportati da alcune auto in sosta che, però, erano state forzate senza essere danneggiate.

Inoltre, sempre durante la perquisizione, occultata nei vestiti indossati dal 21enne, veniva rinvenuta della sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo di circa 16 grammi.

Condotto in Questura per le consuete attività di accertamento, il 21enne è stato deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di furto aggravato in concorso e sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

La sostanza stupefacente è stata immediatamente sequestrata mentre gli accessori oggetto di furto restituiti ai legittimi proprietari.