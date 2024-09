Questa mattina la sindaca di Albinea Roberta Ibattici, l’assessore alla Scuola Daniele Menozzi e il dirigente scolastico Fausto Fiorani, hanno fatto visita alle classi delle scuole primarie di Albinea e Borzano per portare agli alunni e alle alunne, agli insegnanti e al personale ausiliario, un augurio di buon inizio anno.

Oltre all’invito a tutte le classi di venire in visita in municipio e alla promessa di consegnare, durante l’anno, la Costituzione Italiana ai ragazzi e alle ragazze delle classi quinte, la delegazione si è fermata in particolare nelle classi prime. Per il terzo anno consecutivo infatti, il Comune, ha deciso di dare il benvenuto nel mondo della scuola a tutti i bambini e le bambine con l’iniziativa “Il mio amico libro” che si inserisce nelle attività che Comune e biblioteca mettono in atto per la promozione della lettura, in particolare tra i bambini e le nuove generazioni.

Ad ogni alunno è stato distribuito un buono di acquisto del valore di 15 euro con il quale, insieme ad un adulto, potrà recarsi in una delle librerie indicate sul tagliando per scegliere un libro e farlo proprio compagno di cammino. Con questo gesto si vogliono rendere protagonisti i bambini delle loro scelte di lettura e far maturare in loro la consapevolezza dell’importanza di avvicinarsi alla lettura, nel momento in cui diventano più grandi e intraprendono il loro percorso nel mondo della scuola.