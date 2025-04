Due giorni di trasferta a Berlino, il 23 e 24 aprile, per la delegazione albinetana composta dalla sindaca Roberta Ibattici e dall’assessore Mirella Rossi. Le due rappresentanti del Comune sono state ospiti dei “gemelli” del distretto berlinese di Treptow-Kopenick, in occasione delle celebrazioni dell’80° anniversario della Liberazione dal Nazismo.

Oltre al gruppo di Albinea erano presenti i rappresentanti delle atre città gemellate di Olomuc (Repubblica Ceca) e Warschau-Mokotów (distretto della capitale polacca Varsavia).

Questa mattina, dopo una Messa, c’è stata la cerimonia ufficiale di deposizione delle corone al monumento ai caduti di piazza 23 Aprile, alla presenza del borgomastro di Treptow-Kopenick, Oliver Igel.

Alle 11.30 ci si è spostati nella biblioteca del distretto all’interno della quale si è tenuta una tavola rotonda dal titolo “Memoria e riconciliazione – Gemellaggio tra città europee e responsabilità per la pace oggi”, nella quale hanno preso la parola Ibattici, Rossi, la vicesindaca di Varsavia, Katarzyna Potapowicz, e il vicesindaco di Olomuc, Victor Tichak.

Tra i temi discussi c’è stata l’importanza della commemorazione della fine della Seconda Guerra Mondiale nelle diverse comunità; i luoghi e i monumenti che ricordano i caduti per la libertà; i cambiamenti negli anni delle commemorazioni e l’interesse che queste suscitano nei giovani e se, e in che modo, oggi i gemellaggi possano contribuire a garantire la pace in Europa. La mattinata si è conclusa con un “pic-nic di pace” nel parco accanto alla biblioteca con tanto di erbazzone reggiano.

Nel pomeriggio la delegazione albinetana è rientrata per partecipare alle celebrazioni del 25 Aprile.