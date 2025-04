La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino italiano di 41 anni per il reato di furto aggravato in abitazione.

Nella mattinata di ieri, poco dopo le 10.00, la Squadra Volante su segnalazione alla linea di emergenza 112NUE si è portata in zona Sacca, dove era stata segnalata la presenza di un uomo intento ad asportare pluviali di rame da due abitazioni e a caricarli su un’autovettura.

Gli agenti – una volta accertato che l’auto in questione, di proprietà di una signora, era stata rubata poco prima dal garage della sua abitazione – sono riusciti a rintracciare e a bloccare in via Gerosa il veicolo, alla cui guida vi era un uomo che per fattezze corrispondeva alla descrizione fornita dai testimoni.

All’interno del veicolo sono stati rinvenuti oggetti atti allo scasso, tra cui svariati cacciaviti, una chiave inglese, una fune ed un martello, nascosti in uno zaino, utilizzati verosimilmente per asportare i pluviali.

All’esito dell’udienza, svoltasi questa mattina, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena, ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare in carcere.

Dalla proprietaria dell’auto rubata, che è tornata subito in possesso del suo veicolo, sono giunte parole di stima e gratitudine nei confronti degli agenti intervenuti per la professionalità e sensibilità dimostrate.