“Molto bene la ripresa della produzione, ma dobbiamo essere pronti entro la fine dell’anno per la manifestazione d’interesse. Al di là delle buone relazioni tra procedure e sindacati, indubbiamente un elemento molto importante, bisogna governare i tempi”.

Queste le parole dell’assessore regionale al Lavoro, Vincenzo Colla, nel corso dell’incontro di aggiornamento convocato oggi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy su La Perla. Oltre alle istituzioni (Regione Emilia-Romagna, Città metropolitana di Bologna) erano presenti le parti sociali e i vari rappresentanti delle procedure.

Nell’incontro si è parlato della fase di esercizio provvisorio, avviata dopo l’accordo temporaneo tra liquidatori britannici di La Perla Global Management UK e curatori e commissari delle controllate italiane. E si è discusso della necessità di chiudere il prima possibile il protocollo transfrontaliero, il primo in assoluto post Brexit, non prima di aver chiarito tutti gli aspetti tecnici relativi alla procedura normativa italiana e a quella inglese.

“Bene che ci sia un’interlocuzione fluida tra rappresentanti delle procedure e sindacati- ha commentato Colla-. Ribadiamo che siamo tutti d’accordo sul fatto che marchio, lavoratrici e produzioni debbano restare uniti, altrimenti non si può fare impresa. Bisogna però- ha aggiunto l’assessore- accelerare con la procedura, per evitare che gli imprenditori seri lascino il campo. Dobbiamo essere pronti entro la fine dell’anno per la manifestazione d’interesse. Nell’ambito della programmazione che si sta già preparando per la settimana dell’Emilia-Romagna all’Expo Osaka 2025- ha concluso Colla- sarebbe importante poter avere le lavoratrici de La Perla, i prodotti e un nuovo imprenditore, quale simbolo tangibile dell’eccellenza manifatturiera del Made in Italy”.

Al termine dell’incontro, è stata fissata al 1^ ottobre prossimo una nuova convocazione del tavolo.

Così Stefania Pisani, Segretaria generale Filctem Cgil Bo e Mariangela Occhiali, Funzionaria Uiltec Uil Emilia Romagna:

Appena terminata la riunione odierna, effettuata in remoto, con Mimit, Regione ER, Città Metropolitana, procedure italiane e OOSS, orientata a informare le Parti sullo stato di avanzamento delle interlocuzioni incorse tra le procedure italiane e quelle inglesi in considerazione dei tanti elementi di complessità di questa inedita vertenza.

Ci viene indicato un buon stato di avanzamento della definizione del protocollo, sui cui sono necessari ulteriori approfondimenti; così come quello della riattivazione della produzione del sito Bolognese, per il quale è stato presentato al vaglio del Mimit il programma di riapertura, su cui quest’ultimo si dovrà a breve pronunciare.

Abbiamo, come OOSS, sottolineato come sia strategica l’accelerazione dei tempi di definizione delle tematiche su cui si stanno definendo gli ultimi approfondimenti; per varie ragioni non ultima l’importanza di concretizzare gli interessamenti industriali che sono pervenuti e scongiurare operazioni di speculazione sul solo marchio!

I tempi sono fondamentali anche per l’utilizzo degli ammortizzatori sociali, che oggi stanno in parte compensando i danni alle lavoratrici, ma gli stessi li concepiamo nella logica di strumento di accompagnamento dello sviluppo industriale del Gruppo La Perla.

Al fine di procedere celermente, abbiamo chiesto di effettuare a breve un nuovo incontro di aggiornamento, considerando che in tempi brevi dovrebbero esserci progressive risposte sui temi che necessitano di ulteriori approfondimenti tecnici, convenendo una nuova riunione di aggiornamento per il 1° Ottobre.