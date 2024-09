Allerta arancione per rischio idrogeologico, piene dei corsi d’acqua, temporali e fenomeni franosi per la giornata di domani mercoledì 18 settembre.

Sono previste condizioni di tempo perturbato con precipitazioni intense e persistenti, in particolare sul settore centro-orientale della regione: in Romagna e nel bolognese. Lo annuncia il bollettino dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia-Romagna.

Per seguire l’evoluzione del fenomeno il Cor, Centro operativo regionale sarà attivo 24 ore su 24, in stretto contatto con sindaci e prefetture.

Nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini e Bologna le piogge potranno assumere anche carattere di rovescio o temporale. A causa delle precipitazioni potranno innescarsi diffusi fenomeni franosi, ruscellamento lungo i versanti e innalzamenti dei livelli dei fiumi, con superamenti delle soglie 2 nei corsi d’acqua del settore orientale e delle soglie 1 nei corsi d’acqua del settore centrale della regione.

Sono previsti venti di burrasca con intensità tra i 62 km/h e 74 km/h da nord-est (bora) sul mare, localmente sui litorali e sulle cime dei rilievi occidentali. Il mare al largo potrà essere da molto mosso ad agitato. Il moto ondoso persistente, unito al livello del mare, potrà generare erosioni ed inondazioni del litorale, oltre a possibili esondazioni di fiumi e canali alla foce per le difficoltà di deflusso delle piene in mare.

A fronte di questo quadro meteo è stata emessa per tutta la giornata di domani, mercoledì 18 settembre un’Allerta emanata congiuntamente dall’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile e dal Centro Funzionale Arpae E-R.

Nel dettaglio, l’allerta Arancione per criticità idraulica e idrogeologica riguarda montagna e collina di Bologna e tutto il territorio di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna. Sulla montagna e collina di Parma, Reggio Emilia e Modena c’è una allerta Gialla per criticità idrogeologica; Giallo per criticità idraulica anche sulla pianura bolognese, pianura, montagna e collina emiliana centrale (Parma, Modena, Reggio Emilia).

Per gli altri fenomeni (vento, temporali, stato del mare e mareggiate) l’Allerta è gialla. La tendenza è alla stazionarietà dei fenomeni nelle successive 48 ore.

Il bollettino ha validità di 24 ore a partire dalla mezzanotte del 18 settembre fino alla mezzanotte del 19.

L’Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, in stretto raccordo con Arpae E-R, seguirà l’evoluzione della situazione. Sono già state predisposte tutte le azioni di presidio del territorio e allertate le sale operative dell’Agenzia.

Si raccomanda di consultare l’Allerta e gli scenari di riferimento sulla seguente piattaforma web: https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it

Aggiornamenti costanti anche sulla pagina X e sul canale Telegram @AllertaMeteoER che ogni cittadino è invitato a seguire.