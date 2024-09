TANGENZIALE DI BOLOGNA: REGOLARMENTE APERTO STANOTTE IL TRATTO TRA GLI SVINCOLI 11 E 12 VERSO SAN LAZZARO/A14

In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, è stata annullata la chiusura, sulla Tangenziale di Bologna, del tratto compreso tra lo svincolo 11 San Vitale e lo svincolo 12 SS65 della Futa, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto, prevista dalle 22:00 di questa sera martedì 17 alle 6:00 di mercoledì 18 settembre.

TANGENZIALE DI BOLOGNA: REGOLARMENTE APERTI STANOTTE GLI SVINCOLI 11 E 11 BIS

In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sono state annullate le chiusure, sulla Tangenziale di Bologna, degli svincoli 11 San Vitale e 11 bis Castenaso/Ravenna, previste dalle 22:00 di questa sera martedì 17 alle 6:00 di mercoledì 18 settembre.

*

Per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di mercoledì 18 alle 6:00 di giovedì 19 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 7 bis SS64 per Ferrara e 9 San Donato, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

Di conseguenza, saranno chiusi, in entrata verso San Lazzaro/A14, i seguenti svincoli: 7 Bologna Centro, 7 bis SS64 per Ferrara, 8 Fiera e 8 bis viale Europa-Caab.

In alternativa, si consiglia:

-per la chiusura del tratto: dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 7 bis SS64 per Ferrara, proseguire sulla viabilità ordinaria: SS64 per Ferrara, via del Gomito, via Calamosco, via San Donato e rientrare in Tangenziale allo svincolo 9 San Donato;

-per la chiusura dell’entrata verso San Lazzaro/A14 degli svincoli 7 Bologna Centro, 7 bis SS64 per Ferrara, 8 Fiera e 8 bis viale Europa-Caab: svincolo 9 San Donato.

*

Per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di giovedì 19 alle 6:00 di venerdì 20 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 3 Ramo Verde e lo svincolo 5 Quartiere Lame, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto. Di conseguenza, sarà chiuso lo svincolo che dal Ramo Verde – con provenienza Borgo Panigale – immette sulla Tangenziale, verso San Lazzaro/A14. Saranno, inoltre, chiusi gli svincoli 4 via del Triumvirato e 4 bis Aeroporto Marconi, in entrata verso San Lazzaro/A14 e in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

-per chi proviene da Casalecchio ed è diretto verso San Lazzaro: anticipare l’uscita allo svincolo 2 Borgo Panigale, percorrere la viabilità ordinaria: viale Palmiro Togliatti, via Prati di Caprara, viale Sabena, via Terracini, via Manzi, via Marco Polo e rientrare in Tangenziale allo svincolo 5 Quartiere Lame;

-per chi proviene dal Ramo Verde: percorrere la Tangenziale verso Casalecchio/A1, uscire allo svicolo 2 e seguire il percorso alternativo sopra indicato.

*

RAMO VERDE E TANGENZIALE DI BOLOGNA: ANNULLAMENTO CHIUSURE PREVISTE STANOTTE

In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sono state annullate le seguenti chiusure, previste dalle 22:00 di questa sera martedì 17 alle 6:00 di mercoledì 18 settembre:

-sul Ramo Verde della Tangenziale di Bologna (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale Bologna): annullamento chiusura del Ramo di immissione sulla Tangenziale, da Bologna Borgo Panigale verso San Lazzaro di Savena;

-sulla Tangenziale di Bologna:

annullamento chiusura ramo immissione sul Ramo Verde, da Bologna Casalecchio verso Bologna Borgo Panigale.

*

R43 RACCORDO SASSO MARCONI-SP64 PORRETTANA: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO SASSO MARCONI-SASSO MARCONI SVINCOLO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, è stata annullata la chiusura, sul Raccordo Sasso Marconi-SP64 Porrettana (R43), del tratto compreso tra Sasso Marconi (km 0+000) e Sasso Marconi svincolo (km 2+700), prevista dalle 8:00 di mercoledì 18 alle 18:00 di giovedì 19 settembre.

*

Sul R13 (Raccordo A13 Bologna-Padova – Tangenziale di Bologna), per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, nelle due notti di giovedì 19 e venerdì 20 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso, per chi proviene dalle A13 Bologna-Padova, il ramo di allacciamento sulla Tangenziale di Bologna, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto. In alternativa, si consiglia di proseguire sulla Tangenziale in direzione Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, uscire allo svincolo 6 Castelmaggiore e rientrare dallo stesso in direzione San Lazzaro/A14.