Arriva la quinta edizione del Progetto Pollicino, l’iniziativa benefica promossa dall’Associazione Calzolai Italiani in collaborazione con la Croce Rossa Italiana – Comitato di Modena. L’obiettivo dell’iniziativa è raccogliere calzature ancora in buone condizioni, ma inutilizzate, per donarle a chi vive in situazioni di disagio sociale, aiutandoli a “rimettersi in piedi”.

Quest’anno, grazie all’alacre impegno dei tanti associati calzolai sparsi nel territorio italiano, che hanno fatto da centri di raccolta per le donazioni dei propri clienti, è stato possibile raccogliere circa 4.000 paia di calzature.

Queste scarpe, dopo essere state accuratamente selezionate, riparate e sanificate dai professionisti di Calzolai Italiani, sono state consegnate a diverse associazioni in Veneto, Campania, Calabria e Sardegna. Ora è la tappa dell’Emilia Romagna per la quale sono state raccolte circa 1000 paia di calzature che saranno consegnate alla Croce Rossa Italiana, che provvederà a distribuirle a chi ne ha più bisogno attraverso il Comitato di Modena.

Il successo di questa iniziativa è il frutto di una straordinaria sinergia tra associazioni e volontari, che hanno lavorato fianco a fianco per raggiungere un obiettivo comune: portare sollievo e vicinanza a chi si trova in difficoltà. La collaborazione tra la Croce Rossa Italiana Comitato di Modena e l’Associazione Calzolai Italiani dimostra quanto sia importante unire le forze per il bene comune, creando una rete di solidarietà che permette di fare la differenza nella vita di chi ha più bisogno.

Il momento significativo dell’iniziativa per la regione Emilia Romagna sarà il 21 settembre 2024, alle ore 17:00, presso la sede della Croce Rossa Italiana a Modena, strada Attiraglio n.3/A, dove si terrà una cerimonia di consegna delle calzature raccolte. L’evento vedrà la partecipazione di alcuni calzolai che hanno aderito al progetto a livello regionale, oltre a una rappresentanza dei volontari della Croce Rossa e delle autorità locali, che testimonieranno l’importanza del legame tra territorio e iniziative di solidarietà.

A conclusione della cerimonia, sarà offerto un rinfresco per tutti i partecipanti, un momento conviviale per ringraziare coloro che hanno contribuito al successo di questa iniziativa.

Ogni paio di scarpe raccolte rappresenta molto più di un semplice accessorio: è il frutto del lavoro e della passione di chi le ha restaurate e un simbolo di sostegno per chi ha bisogno di ricominciare un nuovo cammino nella vita. Un paio di scarpe possono aiutare chi vive in difficoltà a intraprendere un nuovo percorso con dignità e forza.