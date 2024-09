Per parlare, per scrivere, per comunicare, per conoscere Nonantola. Partono a ottobre 2024 le lezioni gratuite della scuola di italiano “Frisoun” del Comune di Nonantola.

ISCRIZIONI

E’ possibile iscriversi in piazza della Liberazione 20, il 24 e 26 settembre oppure l’1 e il 3 ottobre dalle ore 15 alle ore 19.

LE LEZIONI

I giorni e il livello dei corsi saranno definiti dopo aver raccolto tutte le iscrizioni e aver dato conferma di partecipazione agli utenti.

INFORMAZIONI

http://toukibouki.it

Centro Intercultura: 331.1361530 – intercultura@comune.nonantola.mo.it

Giunchiglia-11: 334.3470823 – giunchiglia11@gmail.com