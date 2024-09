Nel primo fine settimana di sabato 14 e domenica 15, la Sagra dell’Uva e del Lambrusco Grasparossa di Castelvetro ha fatto registrare presenze da record: si stima che in due giorni siano state tra le 20mila e le 25mila le persone partecipanti alla manifestazione.

Un’ottima premessa per il secondo fine settimana della Sagra in programma sabato 21 e domenica 22 settembre, ancora imperniato sul mix vincente di degustazioni, musica, enogastronomia e street food.

Spettacoli musicali, balli, dj set e gruppi folcloristici come “Le fruste infuocate” (sabato) e “La Racchia di Sarnano” (domenica).

Sempre domenica, per tutta la giornata in via Sinistra Guerro, mercati e bancarelle di ogni genere con “Il Bel Mercato”, abbigliamento e accessori come una volta, il “Mercato dell’Artigianato e dell’Enogastronomia” ed il “Mercato dei Piccoli”.

Cuore della manifestazione sarà ancora il “Percorso Degustazione Lambrusco Grasparossa” allestito nel suggestivo centro storico dove 15 aziende vitivinicole del territorio, all’interno di caratteristici chioschi in legno, saranno protagoniste di assaggi dal gusto e profumo unici.

Si potrà partecipare acquistando il “kit Sagra dell’Uva” (calice in vetro con tracolla, carnet per assaggi e mappa del percorso) per apprezzare e confrontare le diverse produzioni.

Da non dimenticare, le mostre da visitare durante la Sagra:

LA PITTURA DEGLI AFFETTI – Mostra di pittura ANDREA MAGNI (Spazio espositivo Pake, centro storico), aperta fino al 6 ottobre (orari di apertura: giovedì e venerdì ore 20-22.30, sabato 17- 22.30, domenica 10-12 e 16-22.30);

FILI D’ORO A PALAZZO – Esposizione di abiti in stile rinascimentale (Via T. Tasso, centro storico)

ACETAIA COMUNALE – Visita guidata sulla cultura dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena (Ingresso cortile interno Municipio, centro storico)

Orari di apertura di Fili d’Oro e Acetaia: sabato 21 settembre ore 19-21 – Domenica 22 settembre ore 11-12.30 e 15.30-19.30.

TARIFFE PERCORSO DEGUSTAZIONE

€ 25,00 calice + carnet da n. 15 degustazioni (un assaggio presso ognuna delle cantine presenti)

€ 20,00 calice + carnet da n. 8 degustazioni libere

€ 15,00 calice + carnet da n. 4 degustazioni libere

€ 12,00 Drink Card carnet da 4 degustazioni libere (acquistabile solo se già in possesso del calice in vetro della manifestazione)

I Coupon degustazione sono validi per tutte le date della manifestazione

ORARI DEL PERCORSO DEGUSTAZIONE

Sabato 14 e 21 Settembre dalle ore 17.00 alle ore 24.00

Domenica 15 e 22 Settembre dalle ore 11.00 alle ore 23.00