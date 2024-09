Il Centro Studi Lazzaro Spallanzani di Scandiano è lieto di invitare la cittadinanza alla presentazione del libro “Bello in sì bella vista, anco è l’orrore”, in programma per sabato 21 settembre 2024 alle ore 10.30 presso la Biblioteca “Salvemini” a Scandiano.

La pubblicazione, arricchita con undici tavole a colori realizzate dall’artista Lanfranco Bassi e corredato dei relativi studi preparatori effettuati dal grafico, sottolineano con effetto e sapienza di particolari alcuni brani salienti del testo spallanzaniano riguardante il suo viaggio del 1761 in Appennino e al lago del Ventasso.

Sono gli ultimi giorni di un assolato luglio quando Lazzaro Spallanzani, poco più che trentenne, intraprende il suo primo viaggio documentato nelle montagne reggiane: il suo intento è quello di visitare con sguardo “filosofico” quei luoghi montani che il suo concittadino Antonio Vallisneri senior ha tralasciato nel suo viaggio di inizio Settecento.

L’ingresso è gratuito e ai partecipanti sarà regalato il volume illustrato da Lanfranco Bassi e curato da Stefano Meloni. Al termine della presentazione, in biblioteca sarà inaugurata una mostra sul viaggio di Lazzaro, che esporrà anche le tavole originali dell’artista Bassi.