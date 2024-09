Si è svolto nei giorni scorsi, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento, il XXXIII Congresso nazionale della SIFD – Società Italiana di Filosofia del diritto, dedicato a “Autonomia e diritto. Soggetti, saperi, poteri”.

In questa occasione, si sono tenute anche le elezioni per il rinnovo della Presidenza e del Consiglio scientifico della Società: tra i componenti di quest’ultimo, è stato eletto il Professor Thomas Casadei, Ordinario di Filosofia del dritto presso il Dipartimento di Giurisprudenza Unimore (nonché Direttore del CRID – Centro Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità), insieme alle Prof.sse Luisa Avitabile (Univ. di Roma La Sapienza) e Monica Palmirani (Univ. di Bologna), e ai Professori Adalgiso Amendola (Univ. di Salerno), Tommaso Greco (Univ. di Pisa), Fabio Macioce (LUMSA), Luigi Punzi (LUISS), Aldo Schiavello (Univ. di Palermo), Vito Velluzzi (Univ. Cattolica di Milano).

Il neoeletto Presidente della Società, il Prof. Baldassare Pastore, Ordinario di Filosofia del diritto all’Univ. di Ferrara ha conferito alla Prof.ssa Laura Palazzani (LUMSA) e al Prof. Claudio Sarzotti (Univ. di Torino) le due cariche di vicepresidente e ha ringraziato i componenti del precedente Consiglio che, avendo svolto due mandati, non potevano essere ricandidati: tra questi il Prof. Gianfrancesco Zanetti, Ordinario di Filosofia del diritto di Unimore.

Il prossimo Congresso della SIFD – Società Italiana di Filosofia del diritto si terrà proprio a Modena il prossimo anno, nei giorni 11-12-13 settembre 2025: sarà la prima volta in cui la città e l’Ateneo ospiteranno questo importante evento.

La Società italiana di Filosofia del diritto è stata fondata nel 1935 e con riferimento ai suoi organi, come recita l’art. 7, comma 3 del suo statuto, prevede che il Consiglio scientifico dia la sua consulenza su tutte le materie di cui si occupa la Società; curi la preparazione dei congressi sotto l’aspetto scientifico e della comunicazione locale e promuova ogni iniziativa volta a favorire l’interazione e le sinergie tra la Società Italiana di Filosofia del diritto e gli studiosi del diritto positivo, la realtà delle professioni e degli operatori del diritto, nonché gli studiosi di discipline diverse dalle discipline filosofico-giuridiche.

Thomas Casadei è Professore ordinario di Filosofia del diritto nell’Università di Modena e Reggio Emilia, dove insegna Filosofia del diritto, Teoria e prassi dei diritti umani e Didattica del diritto e media education. Ha insegnato per diversi anni anche Informatica Giuridica, e Tecniche della comunicazione e dell’argomentazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali.

Presso il medesimo Ateneo, è Direttore del CRID – Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità che ha fondato nel 2016 insieme al Prof. Gianfrancesco Zanetti.

Fa parte del Comitato scientifico della Fondazione Collegio San Carlo di Modena, della “Red Iberoamericana de Investigaciòn sobre Formas Contemporaneas de Esclavitud y Derechos Humanos”, del progetto UNIgreen (azione European University Network – EUN), nonché del board della sezione “History of Philosophy of Law”, coordinata dal Prof. Gianfrancesco Zanetti, della “Encyclopedia of the Philosophy of Law and Social Philosophy” (eds. M. Sellers, S. Kirste, Springer 2018-), promossa dall’Internationale Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie (IVR). È fondatore e responsabile scientifico dell’Officina informatica “Diritto Etica Tecnologie” istituita presso il CRID e co-referente di Unimore in RuniPace – Rete delle università per la Pace.

Fa parte della direzione scientifica e del comitato editoriale di numerose riviste e collane di libri in materia di filosofia del diritto e, più in particolare, di intelligenza artificiale e informatica giuridica, studi sulle migrazioni e gender studies.

È autore di cinque monografie, quattro manuali, trenta curatele e di centosessanta pubblicazioni scientifiche, tra saggi, articoli e capitoli di opere collettanee.

Ha svolto numerosissime lezioni nell’ambito di Scuole di dottorato, Master di primo e di secondo livello e altre iniziative di Alta formazione. È stato Visiting Professor presso la Facultad de Derecho dell’Univ. di Siviglia e relatore in tanti convegni e congressi nazionali e internazionali.

Da novembre 2019 è Portavoce del Rettore e delegato alla Comunicazione dell’Università di Modena e Reggio Emilia.