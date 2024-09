In occasione del Bibliopride, la Settimana nazionale delle Biblioteche dal 23 al 29 settembre, la biblioteca comunale Pablo Neruda di Albinea vuole promuovere la sua rinnovata e ampliata sezione di poesia. Chi effettuerà un prestito potrà scegliere da un cesto un libro di poesia, adeguatamente incartato in modo da renderlo non identificabile se non per una parola che funge da piccolo indizio, e portare a casa anche quello. In questo modo l’utente avrà l’occasione di leggere un libro di poesia a sorpresa.

Titolo dell’iniziativa: “Una poesia per te…non te l’aspettavi eh”, citando la nota canzone di Vasco Rossi “Una canzone per te”.

Altri testi si potranno trovare nella rinnovata sezione di poesia al primo piano della biblioteca, ricca di poeti italiani, stranieri e dialettali e saggi sul linguaggio poetico, ampliata in seguito alla donazione di Alberto Bertoni, poeta, critico letterario e italianista, e Rolando Gualerzi, intellettuale, fondatore de “In forma di parole”.