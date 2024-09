Continua l’impegno di Anas con costanti interventi e monitoraggi lungo la rete stradale di competenza a seguito della forte ondata di maltempo che ha colpito l’Emilia-Romagna nelle ultime ore. Dalla serata di ieri e per tutta la notte, squadre Anas e ditte di pronto intervento sono impegnate per ridurre i disagi agli utenti e gestire la circolazione nei casi di criticità.

Al momento, a causa del cedimento del piano viabile per erosione delle sponde del fiume Savena, si segnala la chiusura della statale 65Bis in entrambe le direzioni tra il km 0,000 e il km 3,500 circa, nel comune di Pianoro, in provincia di Bologna. Il traffico è deviato su Via Nazionale (ex SS65), consentito il transito tra il km 1,000 circa e il km 3,500 ai soli residenti.

Per la piena del fiume Lamone, chiusura preventiva in entrambe le direzioni tra il km 137,500 e il km 140,900, la statale 16 “Adriatica” a Ravenna. Il traffico è deviato sulla viabilità locale: in direzione Ravenna sulla SP24 al km 137,500 circa, e in direzione Ferrara sulla via Zuccherificio al km 140,900.

STATALE 67 “TOSCO-ROMAGNOLA”

Su tratti saltuari della statale 67 “Tosco-Romagnola”, si segnala il restringimento di una corsia in direzione confine con la Toscana, nelle località Portico e San Benedetto e Rocca San Casciano, nella provincia di Forlì-Cesena. Sul posto è stato istituito un senso unico alternato a vista con presidio. Al km 151,740 il traffico è tornato regolare dopo che una frana aveva reso necessaria la chiusura in località Portico e San Benedetto.

I tecnici e il personale di esercizio Anas stanno percorrendo l’arteria per il rilievo di eventuali ulteriori riversamenti di acqua, fango e materiale sulla carreggiata. In considerazione dello stato dei collegamenti sulla viabilità provinciale e locale la statale rimane fruibile, ma in funzione dell’evoluzione degli eventi potrebbe essere necessario disporre interruzioni o chiusure temporanee.

STATALE 65 “DELLA FUTA”

In alcuni tratti della statale 65 “della Futa” a causa di allagamenti e frane è stato necessario chiudere la corsia in direzione con la Toscana nelle località Loiano e Monghidoro, in provincia di Bologna. Sul posto è stato istituito un senso unico alternato regolato da semafori. Al km 84,200, in località Pianoro, in provincia di Bologna, per il cedimento di un muro, si è reso necessario un restringimento della carreggiata. Sul tratto della statale sono intervenuti il personale Anas e il Pronto Intervento per la rimozione del materiale e la posa della segnaletica.

STATALE 9 “VIA EMILIA” E STATALE 3 BIS

Sulla statale 9 “Via Emilia” al km 67,800 circa, corsia chiusa in direzione Bologna, nel comune di Faenza, in provincia di Ravenna. Sulla statale 3bis, a causa dello smottamento del corpo stradale tra il km 226,500 e il km 226,700, corsia di marcia chiusa in direzione Ravenna, nel comune di Cesena (FC).

