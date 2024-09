La Rocca di Novellara si apre. E schiude al pubblico tutti i suoi tesori storici e artistici. Sabato 21 e domenica 22 settembre un weekend di totale apertura al pubblico con visite guidate gratuite alla scoperta di un patrimonio culturale variegato e davvero con pochissimi rivali nel nostro territorio.

Il Museo Gonzaga, sarà aperto con i consueti orari di apertura sabato e domenica dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00. Domenica sono previste anche due visite guidate gratuite alle 10:00 e alle 11:30 su prenotazione. Questa sarà l’occasione per approfondire e ammirare le opere del Museo nel loro nuovo allestimento terminato a luglio con l’illuminazione dell’Annunciazione di Lelio Orsi.

L’archivio storico e fondo antico, che sarà presto oggetto di una grande opera di digitalizzazione con finanziamenti regionali, sarà visitabile sabato 21 alle ore 12. Con i suoi documenti originali dei Gonzaga, in particolare del cinquecento e del seicento, rappresenta un patrimonio storico unico su un periodo molto importante per la famiglia e per Novellara in particolare.

L’Acetaia Comunale, altro elemento di grande pregio all’interno della Rocca di Novellara, sarà visitabile domenica 22 dalle 10:00 alle 12:30, con visite guidate ogni mezz’ora. Aperta anche la Mostra permanente della civiltà contadina, con visite guidate domenica 22 alle 10:00, 11:00 e 12:00.

Visitabile domenica 22, alle ore 10:00 e alle 11:00 anche il teatro Franco Tagliavini, storico teatro all’italiana del 1800, che si accinge ad inaugurare la nuova stagione teatrale 2024/2025 composta da più di 20 spettacoli con prosa, danza, lirica e teatro per famiglie e scuole.

Tutte le visite guidate sono gratuite su prenotazione al 331 356 7073 o alla mail turismo@comune.novellara.re.it