Quando e com’è nata l’attività, ovvero la storia.

La Nannetti nasce a Faenza nel 1975 e da allora focalizza la sua attività nella produzione di forni elettrici e attrezzature per il controllo qualitativo dei laboratori di ricerca ceramica. La Nannetti srl controllata da Sassuololab opera in sinergia con la stessa e sviluppa la sua rete commerciale nel settore della ceramica industriale, proponendo una vasta gamma di strumenti in Italia e nel mondo. Gli strumenti Nannetti sono presenti e apprezzati in numerosi laboratori di ricerca nelle ceramiche di ogni continente, è quindi parte fondamentale di una rete aziendale che sviluppa un mercato molto importante per l’innovazione e la qualificazione delle piastrelle ceramiche.

La Nannetti srl propone una gamma di strumenti molto apprezzati, ma soddisfa anche le richieste dei clienti, sviluppando e realizzando prodotti in funzione delle loro esigenze, seguendoli nell’avviamento e in ogni aspetto della manutenzione. Non solo fornitori ma anche consulenti globali per la produzione di strumenti personalizzati.

Gli strumenti di punta sono i numerosi modelli di forni statici (Muffole da 10 a 1000 litri) per basse e alte temperature (1100/1600°C) e i forni a rulli per la cottura rapida di piastrelle e particolari ceramici la cui temperatura può arrivare anche a 1400°C.

I forni a rulli possono avere una lunghezza da 1,5 m fino a 25 m e sono equipaggiati di un software che consente il controllo di tutto il ciclo di cottura, la memorizzazione dei dati, l’avviamento e l’assistenza da remoto.

Fra gli strumenti di ricerca siamo conosciuti per diversi modelli di presse, flessimetri per determinare la resistenza meccanica delle piastrelle, mulini rapidi di macinazione, porosimetri per la determinazione dell’assorbimento e stufe per l’essicazione dei prodotti ceramici.

“Gli strumenti della Nannetti trovano ampio utilizzo non solo nel settore ceramico, ma anche nel settore pubblico della ricerca (CNR, UNIVERSITA’, ISTITUTI SUPERIORI e SCUOLE MEDIE INFERIORI) grazie alla flessibilità dei nostri strumenti, progettati e costruiti in base alle esigenze del committente.

L’industria ceramica apprezza gli strumenti della Nannetti, utilizzandoli per monitorare e migliorare la ricerca e lo sviluppo dei propri prodotti ceramici. La soddisfazione del cliente è un aspetto fondamentale per la Nannetti, e la sua fidelizzazione è la prova della nostra professionalità. Il servizio di post-vendita, inoltre, segue il cliente intervenendo rapidamente con il servizio di assistenza”.

La Nannetti srl è ubicata a Faenza su una superficie di circa 700 mq.

I collaboratori Nannetti vivono l’azienda con grande senso di responsabilità, ne sono il perno centrale sul quale costruire, assieme, il prossimo futuro di sviluppo e innovazione; è ferma intenzione farla crescere ed integrarla sempre più con il territorio faentino.

“Siamo convinti che una squadra di collaboratori affiatata sia indispensabile per l’innovazione delle strumentazioni e dei processi produttivi. Per questo motivo c’è l’impegno costante affinché gli strumenti siano sempre al passo con l’evoluzione green dell’industria ceramica. Non a caso sono in essere una serie di progetti sui forni a rulli, in collaborazione con alcuni centri di ricerca, per la trasformazione degli scarti ferrosi in semilavorati da utilizzare nell’industria della produzione dell’acciaio”.

Nannetti è stata presente alla manifestazione di Argillà (Festival Internazionale della Ceramica di Faenza) e con Sassuololab presenterà alla fiera di Rimini TECNA dal 24 al 27 settembre gli strumenti più significativi e innovativi nel padiglione B4 stand 101.

www.nannettisrl.it www.sassuololab.it