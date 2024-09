Giornata di informazione e sensibilizzazione sulle malattie dell’apparato respiratorio in centro a Pavullo, nel modenese.

L’iniziativa denominata “Giornata del Respiro” organizzata dall’ospedale Villa Pineta KOS Riabilitazione sabato 21 settembre ha registrato oltre un centinaio di utenti allo stand che ha potuto eseguire screening diagnostici gratuiti.

In particolare la spirometria, un esame non invasivo che valuta la capacità polmonare misurando il volume e il flusso d’aria per valutare la funzionalità polmonare.

Giornate come queste servono a sensibilizzare la cittadinanza sul tema della prevenzione, quindi alla diagnosi precoce di malattie in questo caso a livello polmonare, che è sempre preferibile alla cura della malattia.

Presenti i medici specialisti in pneumologia insieme ad un team di fisioterapisti che con l’occasione hanno ricordato l’importanza delle buone pratiche e dei corretti stili di vita validi sempre a tutte le età.

Tra le novità messe a disposizione da Villa Pineta per la popolazione del Frignano ma non solo, rientra il servizio di teleriabilitazione, una vera e propria rivoluzione nel campo della riabilitazione respiratoria. Questo servizio innovativo permetterà ai pazienti di proseguire il proprio percorso riabilitativo a casa, grazie al monitoraggio e alla supervisione costante dei professionisti, tutto da remoto. La teleriabilitazione nasce con l’obiettivo di rendere le cure accessibili a tutti, garantendo continuità terapeutica e supporto costante anche a distanza.