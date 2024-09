Domani, martedì 24 settembre alle 18 nuovo appuntamento di OBLIQUA – sguardi laterali sull’innovazione, la rassegna di eventi gratuiti di BIS – Bologna Innovation Square – piattaforma dell’innovazione promossa da Città metropolitana e Comune di Bologna – in collaborazione con baumhaus, che vuole proporre un punto di vista inedito su alcune delle tematiche più rilevanti per la trasformazione dell’economia e del lavoro.

Partendo dall’Appennino bolognese fino alle Alpi friulane, si parlerà delle zone montane, aree che subiscono gli effetti dello spopolamento e dell’invecchiamento della popolazione, ma che al tempo stesso sono caratterizzate da forte spirito comunitario e sono spesso scenario di sperimentazioni dal basso per promuovere nuovi modelli di sviluppo e trasformazione sostenibile.

Durante l’incotro saranno approfondite le sfide e le opportunità per questi territori, con un focus particolare alle innovazioni necessarie per favorire una vita e un lavoro sostenibile per tutti.

Intervengono: Filippo Tantillo, ricercatore, autore, filmaker e attivista; lavora da più di 15 anni con Istituti di ricerca e università italiane ed europee alla messa a punto di nuovi strumenti di ascolto del territorio e dei fenomeni sociali; ha sviluppato modalità innovative di storytelling delle politiche pubbliche; Francesca Marchi, dal 2024 referente dell’area cultura e turismo dell’Unione dei comuni dell’Appennino Bolognese, coordina il distretto culturale Montagna ed è referente per il tavolo turistico metropolitano dell’ Appennino; Andrea Chiloiro di Boschilla, progetto di ricerca e produzione multimediale sulla montagna e sulle aree interne; ha prodotto trasmissioni radiofoniche, docu-film e libri; Vanni Treu, si occupa all’interno della Coop Cramars della valorizzazione delle risorse umane nei piccoli paesi delle Alpi friulane, promuovendo processi di partecipazione attiva alla vita democratica e allo sviluppo locale. Attraverso l’uso di tecniche innovative, favorisce il coinvolgimento della società civile, del terzo settore e delle istituzioni locali, contribuendo alla crescita e alla coesione del territorio.

Gli appuntamenti della rassegna continueranno fino alla fine di ottobre 2024.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero e si svolgono tra gli spazi interni ed esterni di BIS, in Piazza Liber Paradisus 14 a Bologna.

OBLIQUA è un progetto di BIS – Bologna Innovation Square, Città metropolitana di Bologna e Comune di Bologna, realizzato con il supporto organizzativo di baumhaus.

OBLIQUA fa parte di Bologna Estate 2024, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Territorio Turistico Bologna-Modena.

La piattaforma BIS è uno spazio aperto che vuole favorire le sinergie tra imprese, istituzioni e realtà dell’innovazione del territorio metropolitano affinché, dal lavoro comune, si sviluppino progettualità condivise, in una logica di open innovation, che possano rafforzare l’innovazione dell’intero sistema economico. I suoi principali ambiti di intervento sono quattro: Impatto del Tecnopolo e digitalizzazione, Innovazione per la transizione ecologica, Attrazione e retention di talenti, Nuova imprenditoria.