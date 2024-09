Terminerà a fine ottobre la campagna di rilevazione della qualità dell’aria, avviata da Arpae su richiesta del Comune di Finale Emilia lo scorso 8 agosto. A darne notizia è la stessa agenzia in una nota di risposta a una comunicazione dell’osservatorio civico “Ora tocca a noi”.

Nella stessa nota si specifica, per quanto riguarda gli inquinanti rilevati, che il Laboratorio Mobile è equipaggiato con la strumentazione per il rilievo in automatico di inquinanti nell’aria, come ossidi di azoto (NOx), biossido di zolfo (SO2), monossido di carbonio (CO), ozono (O3), polveri PM10 e PM2.5, ma sono previste anche determinazioni specifiche sul particolato PM10, quali ad esempio i metalli normati (Nichel, Cadmio, Arsenico e Piombo) e gli Idrocarburi Policiclici Aromatici – IPA – tra cui il Benzo(a)pirene, per il quale la normativa vigente prevede il valore obiettivo di 1 ng/m3 come media annuale. Tali microinquinanti saranno determinati a partire da un pool di filtri mensili di PM10 e si avranno quindi a disposizione i valori mensili di agosto e settembre che possono essere posti a confronto con le concentrazioni riscontrate presso le stazioni della Rete Regionale della Qualità dell’Aria in cui si misurano tali inquinanti (Corso Isonzo e Villa Fulvia a Ferrara). In aggiunta, sono previsti campionamenti di aldeidi e COV che saranno effettuati a partire da metà settembre.

I dati rilevati in continuo dal Laboratorio Mobile, insieme ai dati registrati dalle stazioni appartenenti alla Rete Regionale Qualità Aria di Ferrara e dalle Stazioni della Rete locale, vengono pubblicati ogni giorno sul sito web di Arpae, all’indirizzo:

https://apps.arpae.it/qualita-aria/bollettino-qa-provinciale/fe.

Al termine della campagna verrà redatta una relazione contenente gli esiti del monitoraggio che sarà trasmessa al Comune di Finale Emilia e pubblicata sul sito web di Arpae nella sezione dedicata: https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/aria/report-aria/dati-laboratori-mobili.