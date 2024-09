Ieri notte i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Carpi sono intervenuti, su richiesta al “112”, in un condominio del centro cittadino dove alcuni residenti avevano fermato una persona che, approfittando di una porta finestra lasciata aperta in un balcone del primo piano, si era introdotta in casa con chiaro intento furtivo.

L’uomo, un tunisino di 33 anni con qualche precedente penale e senza una fissa dimora, veniva però sorpreso dal proprietario e, per eludere l’identificazione, cercava dapprima di nascondersi dentro casa, per poi cercare la fuga all’esterno dopo essersi divincolato dalla presa del padrone di casa e di altri condomini giunti in suo soccorso.

Raggiunto il cortile, l’individuo si impossessava di un coperchio metallico con il quale minacciava i suoi inseguitori, nel tentativo di eludere il blocco. Veniva tuttavia fermato dalle vittime e consegnato ai Carabinieri nel frattempo intervenuti, che lo prendevano in custodia.

L’indagato veniva dichiarato in arresto per tentata rapina impropria e di seguito associato alla casa circondariale di Modena, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.