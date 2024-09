Tre webinar e un laboratorio gratuiti su come pianificare la sostenibilità delle imprese, per aiutare in concreto le micro, piccole e medie imprese in Appennino nel loro lavoro quotidiano. Questo il tema del terzo ciclo di incontri organizzati dallo Sportello Green per le Imprese del Brasimone, gestito dall’Ufficio comune sviluppo economico di Città metropolitana e Comune di Bologna e realizzato nell’ambito del progetto BIS – Bologna Innovation Square Brasimone, in collaborazione con l’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile (AESS).

Il tema del ciclo è “Pianificare la sostenibilità delle imprese”, un argomento cruciale per esplorare le opportunità che la transizione green offre alle imprese dell’Appennino. Gli incontri sono rivolti principalmente a PMI dell’Appennino Bolognese, ma sono aperti a tutte le realtà e i cittadini interessati ad avviare percorsi di sostenibilità ambientale. Gli appuntamenti, tenuti da esperti del settore, forniranno strumenti utili per comprendere il ruolo e l’utilizzo del bilancio di sostenibilità aziendale. Il calendario prevede tre webinar, sempre online e sempre dalle 14.30 alle 16, e un laboratorio finale in presenza.

Si parte venerdì 27 settembre per approfondire il “Perché progettare la sostenibilità?”, dove interverranno esperti di ART-ER, AESS e Emil Banca Credito Cooperativo.

Si continua il 18 ottobre per capire “Quali strumenti per progettare la sostenibilità?”, in cui saranno presenti esperti di CNA e testimonianze aziendali.

Infine, venerdì 25 ottobre si illustreranno “Quali passi verso un bilancio di sostenibilità?”, curato dagli esperti di IFOA.

Le aziende dell’Appennino bolognese che seguiranno almeno un webinar saranno invitate mercoledì 8 novembre, presso il Centro Ricerche ENEA del Brasimone, al laboratorio in presenza.

Gli interessati possono registrarsi gratuitamente tramite il seguente link dedicato https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctZOm1XF08tcXLO_JwAIpUj0bP4N0PEJhQ-t5FRqHuBMAXbw/viewform.

Entro fine 2024 sarà avviato uno Sportello Green per le Imprese anche a Bologna, negli spazi di BIS in piazza Liber Paradisus. Il nuovo sportello affiancherà lo Sportello già presente a Castiglione dei Pepoli dedicato alle imprese dell’Appennino bolognese, per offrire servizi di informazione, orientamento e networking anche alle imprese di Bologna e territori limitrofi.

Cos’è lo Sportello Green per le Imprese

Lo Sportello Green per le Imprese di BIS Bologna Innovation Square, realizzato in collaborazione con l’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile (AESS), è un’iniziativa rivolta alle micro, piccole e medie imprese dell’area metropolitana di Bologna per facilitarne la transizione verso pratiche sostenibili e innovative. Il servizio offre informazioni, strumenti e supporto per migliorare l’efficienza energetica e ridurre l’impatto ambientale, potenziando la competitività e sostenibilità delle imprese locali. L’obiettivo è favorire lo sviluppo economico sostenibile, contribuendo alla riduzione delle emissioni di CO2.