Terminata l’estate riparte il corso dedicato all’introduzione all’autodifesa personale, organizzato dal Comune di Mirandola in collaborazione con i maestri di arti marziali Nicoletta Magnoni e Dino Ghelli.

Un’occasione preziosa e completamente gratuita, per apprendere i fondamenti del Metodo Globale di Autodifesa (MGA) e tutti i segreti utili a scoraggiare qualsiasi contatto fisico non voluto ed alla preparazione per una pronta reazione in caso di tentata violenza fisica in casa e fuori. Il corso è previsto ogni Mercoledì sera – dal 2 Ottobre 2024 al prossimo 28 Maggio 2025 – presso la Palestra dell’Istituto “Galilei” (Via Barozzi n°6) e si rivolge a tutte le donne residenti nel Comune di Mirandola ed in tutti i Comuni del distretto dell’Area Nord.

“In un momento storico che rimane di massima allerta sul tema della violenza femminile – commenta l’Assessore allo Sport e alle Politiche Sociali Lisa Secchia – da donna e da neo Assessore non posso che esprimere tutta la mia soddisfazione per la ripresa delle lezioni di difesa personale. Si tratta di un prezioso supporto per le donne del territorio, volutamente gratuito per estendere a quante più richiedenti la possibilità di apprendere i primi fondamenti di autodifesa personale.Inoltre partecipare al corso può anche rappresentare un aiuto terapeutico, per chiunque fosse gia stato oggetto di approcci indesiderati, in quanto utile a superare almeno in parte la paura di ritrovarsi nella medesima situazione. Colgo l’occasione per ringraziare Nicoletta Magnoni e Dino Ghelli per aver messo a disposizione della comunità le proprie conoscenze e rinnovato la disponibilità anche per questo 2024/25”.