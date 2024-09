Sabato 28 settembre ad Albinea andrà in scena “Puliamo il mondo”, l’iniziativa promossa da Legambiente e organizzata dal Comune, in cui tutti i cittadini e in particolare le famiglie e gli alunni delle scuole, sono invitati a partecipare alle operazioni di pulizia di alcuni angoli del territorio comunale. Anche quest’anno l’evento intende mandare un messaggio di pace contro la guerra e ogni forma di violenza.

Il programma della giornata prevede il ritrovo fissato alle 8.30 al piazzale Lavezza per il gruppo di Albinea e alla scuola primaria di via Orsi per il Gruppo di Borzano. Obiettivo: la pulizia dei parchi e delle vie del paese. L’iniziativa si concluderà alle ore 12 e non si svolgerà in caso di pioggia.

I bambini partecipanti dovranno essere accompagnati da un adulto. Verrà fornito il materiale necessario per la raccolta dei rifiuti e, in particolare, a tutti verrà regalata la sacca verde per il plogging. Verrà fornito il materiale necessario per la raccolta dei rifiuti. Si consiglia abbigliamento comodo e scarpe idonee.

Per informazioni è possibile contattare l’ufficio Scuola al numero 0522.590247, oppure l’ufficio ambiente allo 0522.590206 o anche gli Amici del Cea al 3420564688. Collaborano all’iniziativa l’Istituto comprensivo di Albinea, Legambiente, i volontari della Protezione Civile albinetana e gli Amici del Cea.