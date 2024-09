Il sindaco di Scandiano Matteo Nasciuti ha firmato oggi davanti alla notaia Cecilia Casasole l’atto costitutivo della nuova Azienda speciale Farmacie comunali Scandiano (FCS). Lo storico risultato arriva al termine di un lungo percorso iniziato più di tre anni fa con la volontà di aprire la terza farmacia comunale nella frazione di Pratissolo, inaugurata in via delle Scuole un anno fa ed aggiuntasi a quella Centrale in via Statale a Scandiano e a quella di Ventoso in via Goti. Lo statuto dell’azienda era stato approvato dal Consiglio comunale l’8 aprile scorso e l’azienda speciale nei prossimi mesi adempirà agli atti necessari per iniziare l’operatività nelle tre farmacie dal 1° gennaio 2025.

Contestualmente alla costituzione dell’azienda, il notaio ha preso atto della nomina del nuovo Consiglio di amministrazione da parte del sindaco, avvenuta il 5 settembre scorso dopo la raccolta dei curricula dei candidati a seguito di avviso pubblico. Fanno parte del nuovo Cda, che resterà in carica per 5 anni, Ivana Algeri, con il ruolo di presidente dell’Azienda speciale, e i consiglieri Elena Laberenti e Roberto Bedenghi.

Dopo la firma dell’atto, il sindaco Nasciuti ha augurato buon lavoro ai nuovi amministratori ricordando come la nuova azienda speciale sia uno strumento di gestione al servizio del Comune per rafforzare e sviluppare i servizi ai cittadini offerti nelle farmacie scandianesi. “Con questo nuovo strumento di gestione confermiamo la volontà di allargare la rete delle farmacie pubbliche – ha dichiarato il sindaco Matteo Nasciuti – Vogliamo offrire ai Comuni vicini e del distretto la possibilità di allargare il perimetro dell’azienda, trasformandola in azienda consortile tra i Comuni del distretto ceramico e della pedecollina matildica”.

Alla firma dell’atto costitutivo erano presenti anche il direttore dell’Unione dei Comuni Tresinaro Secchia, Federica Manenti, e il presidente delle Farmacie comunali riunite Andrea Capelli.

Il direttore Federica Manenti ha ricordato i prossimi passaggi per rendere operativa l’azienda, dalla nomina del direttore al conferimento all’azienda delle attività, dei beni a degli asset delle farmacie e dei dipendenti, oggi in forza direttamente al Comune e che dal 1° gennaio saranno a tutti gli effetti dipendenti dell’Azienda speciale FCS. Il presidente di FCR Andrea Capelli ha ringraziato il sindaco Nasciuti per la confermata fiducia e la dichiarata volontà di continuare il rapporto di collaborazione con FCR per la gestione delle farmacie di FCS, rinnovando l’adesione alla rete di area vasta “LeComunali” che riunisce le altre farmacie comunali delle provincie di Reggio e di Modena.