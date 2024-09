La scorsa notte, i Carabinieri della Stazione di Fiorano Modenese, impegnati in un controllo alla circolazione stradale nel comune di Formigine, hanno controllato gli occupanti di un’autovettura che, dopo aver notato l’auto militare, cercavano di eludere il possibile fermo di Polizia cambiando repentinamente direzione di marcia.

Il conducente, un uomo 39enne colto peraltro in stato di ebbrezza alcolica, è stato sottoposto a perquisizione personale e trovato in possesso di diverse quantità di stupefacente suddivise in dosi, per un peso complessivo di circa 22 grammi. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire e sequestrare ulteriore quantità di droga, sempre di diversa specie, per circa 13 grammi, oltre ad un bilancino di precisione e la somma contante di euro 900, tutto occultato all’interno di un comodino.

La chiara destinazione allo smercio illecito dello stupefacente trovato nella disponibilità dell’interessato, ha consentito ai militari di procedere al suo arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E’ stato inoltre segnalato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza, con contestuale ritiro della patente di guida.

Nella mattinata odierna l’indagato è stato giudicato con rito direttissimo e il Giudice del Tribunale di Modena, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto nei suoi confronti l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.