Doppia trasferta sabato e domenica in Romagna per i volontari del gruppo di Protezione civile di Albinea. Due squadre composte da quattro persone l’una, armate di pompe idrovore, sommerse, idropulitrici e altro materiale, si sono recate a Cotignola, comune in provincia di Ravenna, per aiutare la popolazione colpita dalla recente alluvione.

Le aree in cui hanno dato una mano sono state alcune aziende nella zona industriale e una zona residenziale. Entrambe le zone sono state invase dall’acqua e ora parte degli edifici e del loro contenuto sono ricoperti di fango.

Del gruppo di volontari fa parte anche l’assessore alla Protezione Civile Leonardo Napoli: “Eravamo già stati in quel territorio l’anno scorso e purtroppo siamo dovuti tornare nelle stesse zone. – spiega l’amministratore albinetano – Abbiamo visto tanta distruzione, ma anche tanta solidarietà e voglia di ripartire. Il nostro lavoro non è finito: torneremo in Romagna domani e fino a quando la situazione sarà rientrata nella normalità. Ringrazio i volontari che sono partiti con me e che sono sempre disponibili quando c’è da far fronte a un’emergenza per aiutare chi è in difficoltà”.