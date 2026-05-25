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La 39esima edizione di Albinea Jazz si prepara ancora a stupire i palati fini di questo meraviglioso genere musicale con grandissimi nomi e due importanti novità: i concerti in programma passeranno dai tre del 2025 a quattro e uno di questi avrà come cornice lo splendido parco della Reggia di Rivalta.

L’evento si articolerà quindi in quattro esibizioni: mercoledì 22 luglio al parco dei Frassini, il 27 e il 29 luglio nel parco della splendida Villa Arnò e il 30 luglio nel parco della Reggia.

Organizzato e ideato dal Comune di Albinea e dal direttore artistico Vilmo Delrio, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e con l’Associazione Acid Tank, il festival ha l’obiettivo di diffondere la conoscenza del jazz, tanto affascinante quanto alle volte controverso e inafferrabile.

Questo incontro tra arte e musica, unito a uno sguardo alla realtà locale e nazionale, al talento dei musicisti di fama internazionale, fanno di Albinea Jazz un momento musicale di grande prestigio e di alta qualità.

La kermesse è stata presentata questa mattina al parco dei Frassini. Erano presenti la sindaca di Albinea Roberta Ibattici, l’assessore comunale alla Cultura Giacomo Mazzali, l’assessore all’ambiente del Comune di Reggio Carlotta Bonvicini, il direttore Artistico Vilmo Delrio, il direttore della Fondazione Palazzo Magnani Davide Zanichelli, Andrea Malagoli di Reggio Iniziative Culturali, la responsabile settore Cultura e della biblioteca Pablo Neruda Federica Franceschini e il rappresentante dell’associazione Acid Tank Evgueni Altovski.

Dopo il saluto e il ringraziamento agli sponsor, che consentono ogni anno di mantenere un altissimo livello nella manifestazione, la sindaca Ibattici ha passato la parola all’assessore alla Cultura Mazzali il quale ha ringraziato la famiglia Arnò per l’ospitalità delle due date alla villa e ha ricordato i prezzi contenuti dei biglietti per assistere ai concerti: “Si tratta di una precisa scelta dell’amministrazione che ha voluto garantire la più alta accessibilità possibile per concerti di valore internazionale – ha spiegato – Ricordo che per due concerti gli albinetani, i minori di 18 anni e le persone diversamente abili avranno i biglietti a metà prezzo”.

L’assessora Bonvicini ha parlato della novità di quest’anno: “Simo onorati di ospitare una kermesse tanto prestigiosa come Albinea Jazz nel cartellone estivo della Reggia di Rivalta. Il dialogo con il Comune di Albinea e con la direzione artistica del Festival è stato proficuo fin dall’inizio”. Zanichelli ha definito “battesimo del fuoco” e “un banco di prova importante” il concerto del 30 luglio per l’estate della Reggia.

Altovski, Delrio e Malagoli hanno descritto l’offerta musicale dell’edizione 2026.

“Confermarsi a livelli così alti non è mai facile – ha detto Delrio – La collaborazione con Reggio è preziosa e spero proprio possa continuare nel tempo, anche in vista del 40esimo anno del festival nel 2027”.

Franceschini ha concluso ricordando che i biglietti saranno in vendita da oggi su vivaticket e saranno acquistabili anche il giorno dei concerti, a meno di un tutto esaurito. Inoltre ha ricordato la collaborazione con l’associazione Apro Onlus che sarà presente con un banchetto di promozione delle iniziative in favore dell’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio.

I CONCERTI

Nell’anteprima di mercoledì 22 luglio, alle ore 21.30, nella cornice verde del Parco dei Frassini “M. Hack”, ci sarà l’anteprima del Festival con il percussionista Mohammad Reza Mortazavi, che è riconosciuto a livello internazionale come uno dei più importanti interpreti del tombak e del daf, due tamburi tradizionali persiani che suona dall’età di 6 anni.

Nel corso della sua carriera ha rivoluzionato radicalmente il modo di suonare questi strumenti, creando trenta nuove tecniche di percussione e utilizzando forme e linguaggi mai sperimentati prima. Aggiudicandosi l’appellativo di “le dita più veloci al Mondo”.

Questa anteprima è curata da Acid Tank, un collettivo multidisciplinare impegnato nella creazione, organizzazione e curatela di progetti sperimentali nel campo della musica, delle arti performative e delle installazioni. Dal 2020 ha promosso eventi e rassegne innovative in spazi non convenzionali, favorendo la contaminazione tra suono, corpo e ambiente. Il biglietto intero costerà 13 euro e la capienza massima è di 500 posti.

Lunedì 27 luglio, alle ore 21.30, nel grande parco di villa Arnò salirà sul palco il Cécile McLorin Salvant Quartet composto da Cécile McLorin Salvant alla voce, Sullivan Fortner al pianoforte, Yasushi Nakamura al contrabbasso e Kyle Poole alla batteria. Il 26 giugno uscirà il nuovo album di Cécile McLorin Salvant che si intitolerà “With Every Breath I Take” e che per la prima volta la vedrà impegnata insieme a un’orchestra: la Metropole Orkest olandese, diretta da Jules Buckley. Salvant e l’ensemble interpretano brani senza tempo, riarrangiati dal compositore e leader della band Darcy James Argue. «È un’occasione rara poter realizzare un album di questa portata, un sogno che coltivo da molti anni», ha detto Salvant. Albinea Jazz sarà una delle prime occasioni per poter ascoltare i nuovi pezzi.

Cécile McLorin Salvant è una delle punte di diamante della nuova generazione di eroine del canto jazz. Nel giro di pochi anni ha pienamente confermato il pronostico fatto in occasione del suo debutto da Stephen Holden del New York Times: “Se c’è qualcuno che può portare avanti la discendenza delle tre grandi – Billie Holiday, Ella Fitzgerald e Sarah Vaughan – è questa giovane virtuosa”.

Il biglietto intero costerà 25 euro, ma ci sarà come sempre una riduzione del 50% per i cittadini residenti ad Albinea, per i ragazzi sotto i 18 anni e le persone con disabilità (dietro esibizione di documento di identità o certificazione). L’eventuale accompagnatore entrerà gratuitamente. La capienza massima per questa esibizione è di 800 posti.

Il secondo concerto a Villa Arnò sarà mercoledì 29 luglio, alle ore 21.30, e avrà come protagonista Danilo Rea Trio feat. Ares Tavolazzi & Dave King.

Danilo Rea è un pianista “irriducibile”, che ha segnato e continua a segnare la scena musicale europea. Con lui ci sarà Ares Tavolazzi: storico bassista dei mitici AREA, turnista come Rea per grandi cantautori, da Mina a Guccini, Finardi e Paolo Conte e David King, funambolico batterista dei The Bad Plus.

Il biglietto intero costerà 25 euro, ma ci sarà come sempre una riduzione del 50% per i cittadini residenti ad Albinea, per i ragazzi sotto i 18 anni e le persone con disabilità (dietro esibizione di documento di identità o certificazione). L’eventuale accompagnatore entrerà gratuitamente. La capienza massima per questa esibizione è di 800 posti.

La chiusura dell’edizione 2026 del Festival sarà nello splendido parco della Reggia ducale di Rivalta giovedì 30 luglio, alle ore 21.30, con il concerto di Victor Wooten & The Wooten Brothers, che è stato organizzato in collaborazione con Comune di Reggio e la Fondazione Palazzo Magnani, nell’ambito di REstate 2026.

Per oltre quattro decenni i Wooten Brothers sono stati riconosciuti come alcuni dei musicisti più innovativi esistenti e sono conosciuti collettivamente come una delle band di fratelli più talentuose e dinamiche del mondo. Fin da piccoli, i quattro fratelli hanno dato vita ad un tour de force musicale ridefinendo i limiti del jazz, funk, soul, R&B, rock e bluegrass.

Il biglietto intero costerà 25 euro (ridotto 12.5 euro per i ragazzi sotto i 18 anni e le persone con disabilità (dietro esibizione di documento di identità o certificazione).

Anche quest’anno Albinea Jazz ha deciso di sostenere l’attività Apro Ets di Reggio Emilia, Associazione per lo studio e la cura delle malattie dell’apparato digerente – progetti radioterapia. Durante il Festival sarà possibile conoscerne l’attività.

Si ringraziano per il fondamentale contributo offerto alla rassegna: MaxMara, Iren spa, Coopservice, Ferrari International, Palfinger Italia, Autofficine Corti, oltre allo sponsor tecnico Consorzio Parmigiano Reggiano.

Sono partner tecnici dell’evento Vivaticket e Caboose.

Si ringrazia la famiglia Schmitt per l’ospitalità nel bellissimo parco di Villa Arnò, in particolare si esprime grande riconoscenza per la collaborazione a Caroline Salomon e Nicolas Schmitt.

L’evento è promosso all’interno delle attività dell’Emilia-Romagna Music Commission e de “Montagna Mia I Festival dell’Appennino in Emilia-Romagna”.

Nell’area dei concerti del Parco dei Frassini e di Villa Arnò sarà presente un punto ristoro a cura di Caboose (IG birreria caboose)

ACQUISTO BIGLIETTI E PREVENDITA

Mercoledì 22 luglio, ore 21.30

Parco dei Frassini

Mohammad Reza Mortazavi

Biglietto unico 13 euro.

Lunedì 27 luglio 2026, ore 21.30

Parco dei Frassini “M. Hack” Albinea

Cécile McLorin Salvant Quartet

Intero: € 25

Ridotto ragazzi (under 18 anni), residenti Comune di Albinea, persone con disabilità: €. 12,50

Capienza massima 800 posti

Mercoledì 29 luglio 2026, ore 21.30

Villa Arnò Albinea

Danilo Rea Trio feat. Ares Tavolazzi & Dave King

Intero: € 25

Ridotto ragazzi (under 18 anni), residenti Comune di Albinea, persone con disabilità: €. 12,50

Capienza massima 800 posti

Giovedì 30 luglio 2026, ore 21.30

Parco della Reggia di Rivalta – Via dei combattenti

Victor Wooten & The Wooten Brothers

Intero: €. 25

Ridotto ragazzi (under 18 anni) persone con disabilità: €. 12,50

INFO MODALITA’ DI PRENOTAZIONE CON VIVATICKET

I biglietti sono acquistabili in prevendita sul sito www.vivaticket.com

(commissione per la prevendita € 2,00)

I posti per il concerto del 22 luglio I posti sono seduti e in piedi, ma non sono numerati.

I posti per i concerti del 27, 29 e 30 luglio sono numerati e sarà possibile sceglierli in fase di acquisto.

È caldamente consigliato acquistare i biglietti tramite questa modalità, per evitare file la sera stessa del concerto.

Sarà possibile acquistare i biglietti anche nei punti vendita di Vivaticket (cerca il punto vendita a te più vicino https://shop.vivaticket.com/it/ricercapv?regione=10&provincia=RE&id_show=181511), oppure in loco la sera stessa del concerto.

In caso di maltempo i concerti saranno annullati e il costo dei biglietti rimborsato.

INFORMAZIONI

Biblioteca P. Neruda, Via Morandi, 9 Albinea (RE) 0522/590261 – biblioteca@comune.albinea.re.it