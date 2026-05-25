La Fiera di San Quirino torna ad animare Correggio e lo fa con una veste rinnovata, capace di tenere insieme il valore della tradizione e una nuova proposta pensata per vivere il centro storico nelle ore più suggestive della giornata. Il titolo scelto per l’edizione del 6 e 7 giugno è “San Quirino sotto le stelle”, e racconta infatti la principale novità di quest’anno: gran parte degli appuntamenti si svolgerà in orario serale, trasformando piazze, corsi, cortili e luoghi culturali della città in un grande spazio aperto di incontro, spettacolo e socialità.
La manifestazione, promossa da Comune di Correggio e Pro Loco, si svolgerà nel cuore della città con un programma che ruota intorno a Fricandò, il festival degli artisti di strada e dell’ingegno, giunto alla 21ª edizione e che sarà arricchito da mercati, artigianato, associazioni, spettacoli, teatro, musica, mostre, gastronomia e attività per famiglie.
Nella settimana che precede il weekend della Fiera è inoltre previsto un ricco calendario di eventi.
San Quirino resta uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità correggese: una festa patronale che da sempre richiama cittadini, famiglie, volontari, commercianti, associazioni e visitatori, confermando il centro storico come luogo naturale della partecipazione e della vita pubblica. Accanto agli appuntamenti religiosi dedicati al patrono, il programma valorizza le realtà culturali e associative del territorio, le produzioni locali, la creatività, la musica e la convivialità.
La scelta di concentrare molti eventi nelle ore serali nasce dalla volontà di rendere la fiera ancora più accogliente e vivibile, offrendo occasioni di partecipazione anche dopo il lavoro e accompagnando il pubblico in un’atmosfera estiva, tra luci, spettacoli e momenti di incontro. Una fiera che guarda avanti, senza perdere il legame con la propria storia.
PROGRAMMA
PRIMA DELLA FIERA
1-2-3 GIUGNO
Cripta Triduo Solennità
In preparazione della festa del patrono San Quirino
Basilica di San Quirino
2 GIUGNO
Pedalata della Repubblica
Parco della Memoria / ore 9:00
Saggio di fine anno degli allievi del Cepam di Correggio
Teatro Asioli / ore 16:00
Concerto Banda Cittadina L. Asioli
Corso Mazzini sotto l’Orologio / ore 21:00
3 GIUGNO
L’Astuta
Regia di Anguelina Tcherkezova – Ars Ventuno
Teatro Asioli / ore 20:45
La Piccola Battaglia Portatile
Di Paolo Nori, a cura di Primo Piano
Cortile Palazzo dei Principi / ore 21:00
4 GIUGNO
Basilica di San Quirino
Ore 10:30 Messa Solenne Pontificale in onore del Patrono
Ore 18:15 Solenne Canto dei Vespri con bacio del braccio
Ore 21:00 Concerto d’organo del Conservatorio di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti “Achille Peri – Claudio Merulo”
La Fanciulla nella cenere
Regia di Antonella Panini – Ars Ventuno
Teatro Asioli / 4-5 giugno / ore 20:45
5 GIUGNO
Celebrazione del ciclo naturale: Le quattro stagioni di Vivaldi
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti
Cortile Palazzo dei Principi / ore 21:00
Canzoni popolari d’autore
Rubabandiera Quartet
Piazzale Carducci, area gastronomia / ore 20:30
SABATO 6 GIUGNO
Corso Cavour
Associazioni di volontariato e aziende agricole con prodotti di stagione
Corso Mazzini / dalle 10:00 alle 24:00
Artisti dell’ingegno, attività produttive, Salotto Bacco e Tabacco, esposizione auto e moto
EVENTI
Tunnel del Fumo
Corso Cavour – Via Contarelli / dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 20:00
Laboratorio gratuito di cucito a mano “L’Attaccabottone”
Corso Mazzini 35/A / dalle 10:30 alle 12:30
Rinfrescare la Mente
Biblioteca “G. Einaudi” / ore 10:30
BazART @ gARTen
Villa Rovere, via San Martino 3 / 6-7 giugno
Al Busilan
Concorso gastronomico
Villa Rovere, via San Martino 3 / consegna dalle 12:00 alle 14:00, premiazione ore 18:30
R/U_Borgo Vecchio e Santa Maria
Passeggiata guidata
Via Borgo Vecchio / ore 11:00
SPETTACOLI
Fricandò, 21ª edizione del festival degli artisti di strada
Corso Mazzini / dalle 18:00 alle 24:00
Comunhella On stage
Galleria Politeama / dalle 19:30 alle 22:00
Storie di Coraggio
Teatro Asioli / ore 20:00
DOMENICA 7 GIUGNO
Corso Cavour
Associazioni di volontariato
Corso Mazzini / dalle 10:00 alle 23:00
Artisti dell’ingegno, attività produttive, Salotto Bacco e Tabacco, esposizione auto e moto
Viale Cottafavi / dalle 9:00 alle 19:00
Mercato ambulante
Il Barattolo delle Idee
Corso Mazzini, zona Comune
EVENTI
Tunnel del Fumo
Corso Cavour – Via Contarelli / dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 20:00
Laboratorio gratuito di cucito a mano “L’Attaccabottone”
Corso Mazzini 35/A / dalle 10:30 alle 12:30
La Biblio
Conferimento dei riconoscimenti ai sostenitori dello spazio culturale
Biblioteca “G. Einaudi” / ore 11:00
Inaugurazione ambulanza per il servizio 118
Croce Rossa Italiana, sezione di Correggio
Corso Cavour / ore 12:00
SPETTACOLI
Fricandò, 21ª edizione del festival degli artisti di strada
Corso Mazzini / dalle 18:00 alle 23:00
Le fruste infuocate della Romagna
Spettacolo itinerante / ore 10:00 e ore 16:00
Comunhella On stage
Live con Crispy Nipples
Galleria Politeama / dalle 18:00
MOSTRE
I Tre Borghi – Plastico Ferroviario
Via Buonarroti 10 / 6-7 giugno / 9:30-13:00 e 15:00-19:00
Arrivando agli Orti di San Francesco
Via Roma / 6-7 giugno / 9:00-23:00
Sbocciano gli altari fioriti
Basilica di San Quirino / 6-7 giugno
Mostra collettiva a cura di Mirco Incerti – Ars Ventuno
Palazzo dei Principi / 6-7 giugno
Scatti dal Laboratorio di Fotografia del Festival Correggio Jazz 2026
Studio Après la Pluie, Galleria Politeama / 5-6-7 giugno
God Save the Saints
Gallerie Espositive, Museo Il Correggio / dal 6 giugno al 19 luglio
Inaugurazione sabato 6 giugno / ore 18:00
GASTRONOMIA
Piazzale Carducci – Stand gastronomici
5-6-7 giugno / dalle 17:00 alle 23:00
Piazza San Quirino – Il Giardino delle delizie
5-6-7 giugno / dalle 18:00 alle 24:00, domenica 7 anche a pranzo
Orti di San Francesco – L’orto gastronomico
6-7 giugno / dalle 18:00 alle 24:00
Piazza Garibaldi – Piazza delle Erbe
6-7 giugno / dalle 19:00 alle 24:00