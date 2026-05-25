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Cosa significa, nel nostro tempo, essere virtuosi? Che differenza c’è tra l’essere autenticamente virtuosi e l’essere semplicemente performativi? Sono queste le domande cruciali attorno a cui ruota la Rassegna Teatrale 2026 di ARS Ventuno Centro delle Arti, in scena in questi giorni al Teatro Comunale R. Ruggeri di Guastalla.

L’iniziativa, che gode del patrocinio del Comune di Guastalla e del contributo della Regione Emilia-Romagna (RER), rappresenta il culmine dei percorsi formativi della Scuola di Teatro di Correggio e Guastalla. Sotto la direzione artistica e la cura di Antonella Panini, la rassegna coinvolge ben 120 allievi e allieve, confermando ARS Ventuno come un fondamentale presidio culturale, educativo e sociale capace di dialogare in profonda sinergia con le istituzioni e il territorio.

IL TEMA GUIDA: LA “VIRTÙ” E L’ANNO FRANCESCANO

Ogni anno ARS 21 Centro delle Arti individua un nucleo tematico centrale per le proprie produzioni: per il 2026 la scelta è caduta sul concetto di “Virtù”. Attraverso i testi e la ricerca scenica, le arti concorrono a cercare, insieme alle nuove generazioni, definizioni appropriate per concetti complessi, quali l’impegno sociale, la cittadinanza attiva, la riflessione culturale e l’abilità personale. Un’indagine intellettuale e artistica che quest’anno si aggancia idealmente anche alle celebrazioni dell’Anno Francescano, traendo ispirazione dagli insegnamenti di San Francesco d’Assisi, che della virtù fece la propria missione di vita.

Il Programma degli Spettacoli (25-29 Maggio)

Dopo i primi appuntamenti primaverili di aprile, la rassegna entra nel vivo della sua programmazione conclusiva con un ricco calendario di spettacoli, tutti ospitati al Teatro Ruggeri:

Lunedì 25 maggio (ore 20.45) – Le Piume L’apertura della settimana è affidata allo spettacolo diretto da Anguelina Tcherkezova, un’opera che introduce il pubblico alle riflessioni parallele e ispirate del cartellone.

L’apertura della settimana è affidata allo spettacolo diretto da Anguelina Tcherkezova, un’opera che introduce il pubblico alle riflessioni parallele e ispirate del cartellone. Martedì 26 maggio (ore 20.00) – Viaggiatori Inauditi Una serata speciale che unisce due diversi percorsi laboratoriali. Si parte con La mappa dei sogni , a cura di Elisa Lolli, che vedrà sul palco i giovanissimi allievi del corso Teatro Junior . A seguire, i ragazzi del corso Teatro Teen si misureranno con un grande classico del mistero in Un misterioso caso sull’Orient Express , per la regia di Antonella Panini.

Una serata speciale che unisce due diversi percorsi laboratoriali. Si parte con , a cura di Elisa Lolli, che vedrà sul palco i giovanissimi allievi del corso . A seguire, i ragazzi del corso si misureranno con un grande classico del mistero in , per la regia di Antonella Panini. Mercoledì 27 maggio (ore 20.45) – Il Gioco del Soprassalto Diretto da Elisa Lolli, lo spettacolo porta in scena un affiatato cast di giovani interpreti: Melissa Belea, Mariagrazia Ceddia, Leonardo Dell’argine, Diego Galeotti, Kevin Hu, Jacopo Pederzoli, Aurora Tosi e Christian Zennaro.

Diretto da Elisa Lolli, lo spettacolo porta in scena un affiatato cast di giovani interpreti: Melissa Belea, Mariagrazia Ceddia, Leonardo Dell’argine, Diego Galeotti, Kevin Hu, Jacopo Pederzoli, Aurora Tosi e Christian Zennaro. Giovedì 28 maggio (ore 20.45) – Vite a punti Ancora sotto la regia di Elisa Lolli, il palcoscenico ospiterà una riflessione corale interpretata da: Anna Daddio, Chiara Galimberti, Giuseppe Giacalone, Giorgio Gozzi, Lucia Masini, Andrea Melloncelli, Giorgia Morini, Debora Olmi, Francesca Rondini, Alessia Sanguanini e Dario Zatti.

Ancora sotto la regia di Elisa Lolli, il palcoscenico ospiterà una riflessione corale interpretata da: Anna Daddio, Chiara Galimberti, Giuseppe Giacalone, Giorgio Gozzi, Lucia Masini, Andrea Melloncelli, Giorgia Morini, Debora Olmi, Francesca Rondini, Alessia Sanguanini e Dario Zatti. Venerdì 29 maggio (ore 20.45) – Bugiardi – A chiudere la rassegna è la produzione diretta da Anguelina Tcherkezova. Una messinscena intensa che vedrà protagonisti Gianpaolo Benatti, Dante Galeotti, Beatrice Garuglieri, Lorena Musiari, Debora Olmi, Maria Pia Papandrea, Marco Paterlini, Stefano Pardini, Alessia Sanguanini e Carlotta Savi.

Informazioni, biglietti e prenotazioni

La realizzazione della rassegna è resa possibile anche grazie al sostegno del tessuto imprenditoriale locale, tra cui Startex Maglieria, Silcompa, A. Mor. srl, Jackytex, Azeta Meccanica di Precisione e Winwool Jersey.

Per tutti gli spettacoli il costo del biglietto è di 10 euro (intero) e 6 euro (ridotto).

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero telefonico 340 7349689 o scrivere all’indirizzo e-mail arsventunoguastalla@gmail.com. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito ufficiale www.arsventuno.com e sui canali social dell’associazione (Facebook e Instagram: @ars_ventuno).