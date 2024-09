A Cersaie 2024 torna il concorso ADI Ceramic&Bathroom Design Award: un concorso aperto a tutte le aziende espositrici e realizzato a cura di ADI Emilia-Romagna. Una commissione di esperti sceglie tra i prodotti esposti negli stand quelli che si distinguono per il loro design: innovazione, tecnologia e producibilità, sostenibilità, durata, servizi all’utente. I criteri sono quelli della qualità del progetto nel senso più ampio e moderno, gli stessi della selezione di ADI Design Index, che porta ogni due anni i migliori prodotti del design italiano al premio più autorevole del settore: il Compasso d’Oro.

“La prima edizione del concorso è del 2014”, spiega Wladimiro Bendandi, che come Delegato territoriale coordina le attività di ADI Emilia-Romagna, “ma ADI seguiva già l’evoluzione del settore dagli anni precedenti, realizzando in collaborazione con Confindustria Ceramica varie iniziative per la valorizzazione dei migliori prodotti attraverso l’allestimento di mostre e la partecipazione a convegni.”

“Il premio ADI ai prodotti della ceramica e dell’arredobagno italiano rappresenta la conferma di come questi manufatti siano, a pieno titolo, soluzioni di design in grado di valorizzare gli ambienti nei quali vengono utilizzati”, dichiara Emilio Mussini, Presidente Commissione Attività Promozionali e Fiere di Confindustria Ceramica. “Il premio ADI agli stand chiude il cerchio rispetto all’importanza di una presentazione di qualità ed all’eccellenza di Cersaie quale manifestazione mondiale più importante”.

I premi del concorso ADI Ceramic&Bathroom Design Award sono stati assegnati a: Bertocci per la gamma Officina 3.16, Artesi per il sistema da bagno Shaker, Disenia per la vasca da idromassaggio Aretusa, Disegna per la collezione Nagomi, Decoratori Bassanesi per la soluzione progettuale WĀ, Ceramiche Sichenia per il progetto Stucco Facile. Una menzione speciale è stata conferita a Ceramiche Francesco De Maio quale riconoscimento per aver saputo trovare nel design una chiave per rinnovare la tradizione artigianale del prodotto ceramico. Per l’ADI Booth Design Award sono stati premiati Fondovalle, Artceram, Argenta, con una menzione speciale a Simas.

ADI Ceramic&Bathroom Design Award – la cui selezione è affidata come sempre a una giuria di esperti: designer e giornalisti specializzati, professionisti della comunicazione, ricercatori e docenti d’arte e di design – ha acquistato un valore concreto in più: i vincitori superano la prima fase del percorso che porta i prodotti all’inclusione nell’ADI Design Index, la preselezione annuale che permette di accedere al biennale premio Compasso d’Oro, con la possibilità di vincere il più ambito dei riconoscimenti del design italiano.

All’ADI Ceramic&Bathroom Design Award si è affiancato nel 2019 un altro concorso – ADI Booth Design Award – destinato a premiare a ogni edizione i migliori stand allestiti alla manifestazione bolognese del mondo della ceramica, per valorizzare ulteriormente gli sforzi delle imprese per farsi conoscere da operatori e pubblico del settore.

Una possibilità molto concreta: nella mostra della XXVIII edizione del Compasso d’Oro, aperta fino al 16 settembre all’ADI Design Museum di Milano, sono esposti tra gli altri Attitude, il rivestimento ceramico della Cooperativa Ceramica d’Imola che ha vinto il Compasso d’Oro; Pura, il rivestimento di Cotto d’Este che ha ottenuto nel 2022 una Menzione speciale al concorso del Cersaie; e la Collezione Blu Ponti della Ceramica Francesco de Maio, Compasso d’Oro alla carriera del prodotto per il suo ininterrotto successo nei decenni.